Gobierno de AMLO llama "borregos" a diputados europeos por pedir protección a periodistas

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pidió al Parlamento Europeo “no ser borregos” y dejar a un lado las mentiras, pues es falso que el país sea “una zona oficial de guerra”, como consideraron los legisladores en un comunicado en el que pedía protección a los periodistas.

AMLO acusó a los diputados europeos de tener una “manía injerencista disfrazada de buenas intenciones” y lamentó que los parlamentarios europeos se sumen a “la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación”.

“Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país”, expuso el gobierno a través de un comunicado.

En el documento, el Gobierno de AMLO afirmó que en México se respeta los derechos humanos y el trabajo de los periodistas. Incluso llamó “cómplices” a los parlamentarios por no denunciar las violaciones a las garantías individuales que se registraron en gobiernos anteriores.

En ese sentido, señaló que “México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra; no enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora".