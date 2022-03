SRE continúa con apoyo a connacionales en Ucrania: Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard informó que este día se realizó la tercera evacuación de connacionales que se encontraban en Ucrania y fueron llevados a la frontera con Rumania en Siret, donde los recibió el embajador de México en Rumania, Guillermo Ordorica.

En el marco de su gira por Los Ángeles, California, Ebrard Casaubón explicó que a los 6 mexicanos que llegaron a Siret y a todos los que requieran, se les brindará el apoyo: “no sólo es evacuar. Imagínense hay que dejar todo, toda su vida, sus actividades y entrar a un país cuando no tenías ni siquiera nada preparado para ello”.

Entonces, hay que apoyarlos para su estancia y tenemos que facilitar, para los que quieran regresar a México, hay que facilitarles eso; y para quienes se van a quedar en la región, también tenemos que apoyarlos, sea Rumania, sea Hungría o sea Polonia Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores

Y reiteró que la postura de México ante la ONU es de que haya un cese al fuego para poder organizar y llevar la ayuda humanitaria a Ucrania y garantizar la protección a la población civil.

Pues reprochó que “si no, no puede llegar ayuda humanitaria, no se pueden hacer evacuaciones, no tienen apoyo los refugiados tampoco, entonces se está creando una crisis humanitaria que tenemos que atender, y es lo que México y Francia están llamando a que todo el Consejo de Seguridad apoye”.

Durante su gira de trabajo al estado de California en Estados Unidos, se reunió con el Arzobispo de Los Ángeles, José H. Gómez, Presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, así como también sostuvo un encuentro con el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti; y otros encuentros con la comunidad mexicana e inversionistas.

Explicó que se trató de una visita exitosa, pues se logró reactivar el Consejo entre la ciudad de Los Ángeles y México, y también poner en marcha una serie de iniciativas por parte de la comunidad mexicana.

También estamos trabajando con una de las empresas punta en materia de tecnología, en particular contra el cáncer, vamos a tratar de buscar un acuerdo pronto para desarrollar en México inmunoterapia de avanzada, y yo diría que por todas esas razones la gira ha sido muy, muy exitosa Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores

RFH