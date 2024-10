Secuestro crece 124.5 por ciento en un mes.

El secuestro tuvo un repunte del 124.5 por ciento entre agosto y septiembre de este año, con un conteo de 422 víctimas. Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se registraron once mil 446 personas que padecieron este flagelo.

De acuerdo con el Informe Nacional de la asociación Alto al Secuestro, en agosto se registraron 102 plagios, mientras que para septiembre la cifra subió a 229. En cuanto a las víctimas, pasaron de 239 a 422 entre un mes y otro, lo que representa un aumento del 76.5 por ciento.

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 311 secuestros entre enero y agosto de este año. En este último mes, se contabilizaron 37 carpetas de investigación por este flagelo.

Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se registraron siete mil 14 secuestros, con un total de 11 mil 446 víctimas, lo que se traduce a un promedio de 3.3 hechos de este tipo por día.

Sin embargo, el número de secuestros que se registraron durante este periodo fue 39.7 por ciento menor al que se registró en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, donde ocurrieron 11 mil 642 secuestros y, a la vez, 12 por ciento mayor a los contabilizados en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, en donde se registraron seis mil 262.

Alto al Secuestro señala que en septiembre hubo 142 personas plagiadas en Sinaloa, 138 migrantes, 85 que reportaron los medios de comunicación exentando el caso de Sinaloa, 28 víctimas de secuestros masivos y 29 reportadas por las Fiscalías Estatales y la Federal.

“Los 142 secuestros ocurridos en Sinaloa son reconocidos por las autoridades como privaciones ilegales de la libertad, pero no fueron contabilizados como secuestros”, precisa el documento.

Durante los primeros nueve meses del 2024, el secuestro incrementó 31 por ciento respecto al mismo periodo del 2023.

El documento precisa que, de los 229 secuestros que se registraron en septiembre, 17 fueron reportados por las fiscalías y procuradurías estatales, cinco por la Fiscalía General de la República y 207 por medios de comunicación.

“De las 422 víctimas de secuestro en septiembre 2024, las autoridades contabilizaron 29, dejando fuera de la estadística oficial a 93.1 por ciento de las víctimas”, expone.

En septiembre se logró la detención de 68 personas relacionadas con secuestros, tres más que el mes anterior. En lo que va del año se logró la detención de 583 personas relacionadas con este delito.

En entrevista en el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva, la directora de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, externó que este último informe muestra el recuento de lo que fue el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que la tendencia de los secuestros no ha mejorado en los últimos 18 años.

“Es el último reporte con el que se cierra el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y creo que no fue nada bueno si hacemos un balance, pues no mejoramos en los últimos 18 años prácticamente y déjame concentrarme en este mes que además fue muy significativo por el tema de Sinaloa.

“Porque de una manera absurda no contabilizan los secuestros de Sinaloa y los mandan como privación ilegal de la libertad y yo me pregunto qué es la privación ilegal de la libertad, según la ley, indudablemente que es un secuestro y, sin embargo, hubo 142 víctimas en Sinaloa que no fueron contabilizadas como secuestro, todas las mandaron al otro cajón de privación ilegal de la libertad secuestrado”, dijo.