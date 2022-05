"No representaba un peligro", señala

Sedena: No hubo agresión armada en Michoacán; no era necesario responder con fuerza Luis Cresencio Sandoval hizo referencia al video difundido hace unos días en el que se observa a militares que presuntamente son perseguidos por integrantes del crimen organizado; "no había una agresión armada", resaltó