Sedena niega concentrar el apoyo; sólo se garantiza su seguridad, dice

En Chilpancingo, los centros de acopio civiles para respaldar a los habitantes de Acapulco se han instalado en distintos puntos que, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), suman miles de despensas y litros de agua para Acapulco.

De acuerdo con un posicionamiento oficial de la 35 Zona Militar, ubicada en la capital guerrerense, no tienen una instrucción de concentrar la ayuda de los civiles ni de frenar la que manden organizaciones de la Ciudad de México.

Sin embargo, explicaron que la importancia de que sean los equipos de la Sedena y de la Guardia Nacional los que procesen los apoyos es para garantizar la seguridad de los envíos, sobre todo por la tensión entre la población y que se ha visto reflejada en actos de saqueo.

Por ello, establecieron un sistema de coordinación con las autoridades estatales y con organizaciones de la sociedad civil, para garantizar la llegada de las ayudas a los damnificados del puerto.

En el centro de acopio de Acapulco de la Sedena, ubicado en la Expo de Mundo Imperial, concentraron y distribuyeron en los primeros días tras el paso del huracán más de 30 mil litros de agua y 18 mil despensas a la población afectada, a los que, en los siguientes días, señalaron, se sumarán otros 180 mil litros de agua, por lo menos, y otras 40 mil despensas, más las que incorpore la Marina.

Desde el centro de acopio ubicado en Acapulco, donde operan más de 200 elementos, se distribuyen los apoyos para los afectados en el puerto.

De hecho, el gobierno estatal instaló en el Centro de Convenciones de Chilpancingo el centro de acopio, donde los habitantes de la capital de inmediato acudieron a mostrar su solidaridad.

Familias enteras llegaron a dejar artículos básicos y despensas y aseguraron que confiaban en que les llegaría el apoyo a los acapulqueños.

“A nosotros no nos molesta que se distribuyan las despensas por parte del gobierno o de los militares, creo que es mejor y más fácil que lleguemos a apoyar aquí y que las autoridades se encarguen de llevar la ayuda, no es la primera vez qué pasa así”, comentó Esteban, quien acudió al centro de acopio junto con su esposa y sus hijos para dejar despensas, porque dijo “ellos tienen que crecer aprendiendo un poco de solidaridad y ahí los mexicanos no fallamos”.

Sin embargo, Roberto, quien también acudió a dejar algunos productos, como papel de baño al Centro de Convenciones, consideró que era importante identificar en qué centros de acopio se hacen las entregas. “Lo que sucede es que no todas las alternativas son buenas, uno se encuentra centros de acopio en todas las esquinas y me parece que no todos los lugares son garantías de que les vayan a entregar lo que nosotros llevamos.

“Por eso sí prefiero traerlo aquí o con los militares, pero también está gente como la del municipio, ¿usted le va a creer a la alcaldesa (Norma Otilia Hernández) después de que festejó en plena tragedia? A mí no me da confianza, yo no voy a entregar mi ayuda con ellos”, dijo.