No se saldrá del Mecanismo de Protección

Segob no me ha dado resultados y sólo simula: Madre buscadora La madre buscadora Cecilia Flores aseguró que Segob aún no responde a las demandas que exigió hace un mes, pues no hay avances del caso de la desaparición de sus hijos y las amenazas a su persona han ido en aumento