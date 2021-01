Segob: mujeres decidirán sobre despenalización del aborto en México

Los derechos de la mujer de decidir sobre su cuerpo no están a consulta, afirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se sometería a referéndum el tema del aborto en México.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, aclaró que lo que será consultado únicamente es el tipo penal específico que deberá establecerse en torno a este tema de la interrupción legal del embarazo, después de que en días pasados se aprobó la despenalización en Argentina.

Son los tipos penales, la tipología penal lo que se va a consultar. Es consultar criminalización o no. Se trata de que las mujeres decidan, a través de sus representantes, no sobre los derechos sino sobre un tipo penal específico. Los derechos no están a consulta