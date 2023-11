En segundo día de debate presupuestal, Morena batea dar recursos a Acapulco, educación, salud…

Ratas, elotes, juguetes y hasta versículos bíblicos acompañaron el debate presupuestal acaparado por la oposición en la Cámara de Diputados, donde el bloque de la Cuarta Transformación bateó cada propuesta de modificación, hasta las propias, incluyendo las que buscaban dar recursos al devastado Acapulco o redirigir el presupuesto a cubrir necesidades educativas, de seguridad y salud en el país.

En el segundo día de discusión del Presupuesto de Egresos para 2024, una de las reservas expuestas fue por parte de la morenista María del Rosario Merlín, originaria de Acapulco, quien con la voz entrecortada pidió “piedad” para los damnificados y que todos en unidad votaran por recursos para levantar a la región afectada por el huracán Otis.

Aunque la oposición elevó la mano para apoyar su propuesta, la mayoría de Morena y aliados ganó al votar para tirar el planteamiento de la guerrerense.

Pero este no fue el único voto en contra de sí misma que emitió la 4T, pues también desechó la sugerencia del petista Alfredo Femat, para reasignar tres mil 800 millones de pesos al fortalecimiento de la educación inicial, para la restauración del Programa 3x1 en apoyo a migrantes, para atender la sequía y para apoyar la puesta en marcha del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que el Congreso aprobó este año.

Al inicio de la sesión, un elote hecho con globos acompañó a siete diputados priistas que durante 50 minutos exigieron en tribuna reasignar dinero para el campo y así la producción ganadera y agrícola del país resista a los efectos del calentamiento global; sin embargo, esto, junto con la figura que terminó ponchada, no prosperó.

La misma suerte corrieron las propuestas de los más de 40 panistas que de manera consecutiva subieron a tribuna para reclamar al gobierno federal por los subejercicios identificados, por las políticas sociales, de seguridad, salud y más, así como pedir cambios al proyecto presupuestal para restar recursos a megaobras y asignarlos a otros rubros.

Uno de estos planteamientos lo expuso el médico panista Éctor Jaime Ramírez, que con un cochinito de barro, un avión y tren de juguete criticó los proyectos de inversión de la administración obradorista y refirió 25 reservas para redestinar más dinero a institutos federales y hospitales de alta especialidad.

A mitad de la jornada, gran parte de los morenistas no prestaban atención al debate ni votación, muchos se encontraban fuera del salón de sesiones, lo que le valió que una propuesta panista fuera aprobada por el resto de la oposición para que se admitiera a discusión, pero debido a que esto no estaba planeado no había nadie preparado para la discusión y terminó por ser desechado.

La alternancia en las intervenciones llegó luego de siete horas y tras una acusación del PT contra el PAN de, supuestamente, hacer trampa para cambiar el orden en el uso de la tribuna.

Petistas y morenistas reclamaron a la oposición de exigir al actual gobierno acciones que nunca implementaron durante las décadas que se mantuvieron en el poder. En voz de la diputada Lilia Aguilar, reclamaron que personas como el panista Gabriel Quadri descalificaran a la 4T por su actuación en el desastre de Acapulco, cuando hace apenas unos meses afirmó que el país sería una potencia sin estados como Guerrero y Oaxaca.

Se prevé que para la sesión de mañana, que se espera sea la última, Morena presente y apruebe dos reservas para fijar el fondo para Acapulco y para reducir el recorte que se había planteado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

