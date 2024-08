El segundo tramo de El Insurgente 

Y “no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla”, reza el dicho y esto aplica al Tren Interurbano, cuya segunda etapa que llega hasta Santa Fe será hoy finalmente inaugurada por el Presidente López Obrador. Quienes han seguido de cerca la construcción de esta obra, saben que el proyecto original, lejano a lo posible en su programación, tendría que haber sido entregado desde 2018. Serán cientos de millones y de días más lo que al final ocupará para su conclusión, pero por lo pronto no se puede regatear que ha sido en esta administración cuando ha ido avanzando más rápido la obra. Hace un año se entregó el primer tramo de 20 kilómetros y hoy se abrirá uno más de 29. El último, que deberá de terminar de construir el Gobierno de la CDMX llegará a Observatorio. El beneficio que esta obra dará será para miles de personas que diariamente viajan de la Ciudad de México a Toluca y viceversa.