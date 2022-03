¿En Semana Santa tengo que ir a trabajar? Aquí te decimos:

Este año, Semana Santa se conmemora a partir del 10 de abril hasta el domingo 17 de abril del 2022.

Dicha fecha es muy esperada por todos los mexicanos católicos, debido a que es la conmemoración cristiana de las distintas etapas de la Pasión de Cristo.

Sin embargo, independientemente de la religión, los estudiantes y maestros suelen apreciar esta celebración porque la Secretaría de Educación Pública (SEP) otorga un periodo vacacional de dos semanas.

Con base en el calendario de la SEP 2022, el periodo vacacional inicia el lunes 11 de abril y concluye el viernes 22 de abril, por lo que el regreso a clases se tiene considerado para el lunes 25 del mismo mes.

En tanto a los trabajadores, no todos corren con la misma suerte, debido a que estos días de asueto no están marcados como descanso obligatorio en México; por lo que es decisión de las empresas otorgar este periodo vacacional o no.

No obstante, hay excepciones laborales en Semana Santa, debido a que de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, durante este periodo las instituciones bancarias y las entidades del sector público sí pueden suspender labores bajo el amparo de la ley.

