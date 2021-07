En Semefos, 80% de cuerpos que se buscan

De 100 cuerpos que se buscan en el país, es posible que 80 ya estén en los Servicios Médicos Forenses (Semefos), pero la ineptitud de las autoridades no hace posible identificarlos, estimó la líder y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Patricia Flores Armenta.

En entrevista con La Razón, explicó que la experiencia que han tenido es que, en la mayoría de los casos, los desaparecidos que buscan y que muchas veces intuyen que están en los Semefos, pasan años ahí sin ser reconocidos.

“En todos los Semefos, en todas las fiscalías hay muchísimos cuerpos sin identificar, pero es por la ineptitud de las autoridades, porque ellos tapan toda esa identidad. Cuando nosotros vamos al Semefo a checar los libros, no quieren que tomemos fotos, no quieren que mandemos audios, no quieren que nadie sepa de los cuerpos que están ahí. De 100 desaparecidos, 80 son localizados y están en un Semefo por la ineptitud de las autoridades”, enfatizó.

Como lo publicó este medio, confirmó que prevalece una crisis forense en todo el país, por lo que estimó que es necesario que haya una auténtica base de datos para evitar que envíen a la fosa común los restos de miles de personas.

“Teníamos un cuerpo que lo andaban buscando por dos años, su familia viajó de Durango a Sonora, el papá y la esposa, para buscar en campo; pedimos el apoyo de una persona de la Fiscalía y nos dijo que tenía dos años el muchacho en una fosa común, entonces es culpa de ellos”, dijo Flores Armenta.

Señaló que no han contado con el apoyo de los gobiernos estatales y esperan que el federal actúe para respaldarlos: “necesitamos que nos ayuden a traer a nuestro familiar a casa, porque no deberíamos ser nosotros los que andemos en los montes con picos y palas”.

Por separado, Emma Mora, del colectivo Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, aseguró que el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense se ha prometido desde hace meses, pero no hay acciones concretas para su presentación y aplicación, toda vez que hay una fuerte crisis que sigue generando decenas de desaparecidos.

“¿Para qué van a hacer el Mecanismo si no lo van a llevar a cabo? El chiste es sacarlo y utilizarlo, que las autoridades hagan su trabajo sin discursos y promesas, porque son cientos de cuerpos los que requieren ser regresados a sus familias”, explicó.

El pasado 19 de marzo de 2020, la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se aprueba la creación del Mecanismo, el cual practicará los peritajes pertinentes sobre los restos que no han sido identificados y sean de su competencia, pero todavía no hay fecha para su presentación, según informes que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) dio a este diario.

Santiago Corcuera, exintegrante del Comité de Desapariciones de la ONU, aseguró que el mecanismo “sí va a dar buenos resultados porque estará acompañado de instancias y protocolos internacionales”.

Adriana Dávila, diputada del PAN, señaló que el retraso en la identificación de restos de es consecuencia de la falta de una estrategia por parte de las autoridades: “este Gobierno prometió que no solo podía resolver estos problemas, sino que lo haría muy pronto. Llevamos tres años y se ha agudizado, hay una desesperación de madres, padres y familiares ante la inacción para atender la crisis de desapariciones”.