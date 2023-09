En el Senado, 4T prevé apretar a la Judicatura

Con más de 100 nombramientos pendientes, incluyendo los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), los grupos parlamentarios del Senado de la República definieron las prioridades que tendrán en el nuevo periodo ordinario de sesiones, en el que Morena insistirá en apretar al Poder Judicial.

Aunque el Presidente de la República no enviará iniciativas preferentes, la mayoría legislativa no quitará el dedo del renglón en establecer mayores controles a jueces y magistrados.

Por parte del bloque de contención, que agrupa a las bancadas de oposición, marcó como prioritarios los nombramientos del Inai y magistrados, así como revisar la estrategia de seguridad y hacer una auténtica rendición de cuentas por parte del Gobierno federal.

De acuerdo con los senadores de los distintos grupos parlamentarios que fueron consultados, como es el último año de la LXV Legislatura y el inicio del proceso electoral federal, reconocieron que los trabajos legislativos se verán impactados por la agenda comicial.

El senador Alejandro Armenta, expresidente de la Mesa Directiva, expuso que la actuación de los ministros de la Suprema Corte y de los jueces no ha sido la más óptima, por lo que el tema de la reforma al Poder Judicial sigue vigente.

“La agenda legislativa sigue contemplando hacer modificaciones al Poder Judicial, porque no se puede permitir que se cometan abusos o anomalías simplemente bajo el criterio de que ellos emiten la última palabra. No sé si podamos llegar a una reforma constitucional, pero sí se deben hacer modificaciones y desde Morena insistiremos en ello”, comentó.

El coordinador de la bancada, Eduardo Ramírez, comentó que, junto con la posible revisión de la actuación del Poder Judicial —“porque además desde el Congreso atenderemos la propuesta que posiblemente hará el Presidente de la República”—, se abordará la correspondiente a la Guardia Nacional, como se los anunció en la plenaria la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

Gráfico

Indicó que la mayoría legislativa buscará sacar adelante los consensos para finalmente destrabar los nombramientos pendientes: “Son 142 nombramientos, entre magistrados electorales, administrativos y agrarios, así como los comisionados del Inai, entonces prevemos esta agenda de nombramientos”, dijo.

La vicecoordinadora del PAN, Kenia López Rabadán, expuso que mientras el Gobierno federal concentra toda su actuación en el tema de la Guardia Nacional, porque así se los ordena el Presidente, desde el bloque de contención insistirán en que se revise y se modifique la estrategia en materia de seguridad.

“Uno de los temas prioritarios que discutimos es el tema de la seguridad. Para nosotros es urgente, es necesario seguir presentando iniciativas y sabemos que para Morena pues no es la prioridad, no generan los dictámenes, no hacen los debates correspondientes, pero nosotros no quitaremos el dedo del renglón.

“Nosotros seguiremos presentando iniciativas que puedan permitirle a los mexicanos vivir con seguridad y seguiremos dando el debate para que esta anhelada seguridad por fin llegue a nuestro país, a nuestras casas”, manifestó.

Dijo que, junto con las demás bancadas de la oposición, también buscarán atender la crítica situación por el desabasto de medicamentos e insumos en el sector salud.

En el mismo sentido se expresó el senador Emilio Álvarez Icaza, quien fungirá como vicecoordinador del Grupo Parlamentario Plural en este periodo ordinario de sesiones.

Señaló que la agenda que contemplan prevé todo lo relacionado con los derechos humanos, lo que considera la seguridad, los desaparecidos, la salud.

“El asunto es que desde el gobierno sólo ven su realidad, no la que están viviendo los mexicanos y nosotros estamos obligados a ser constantes en nuestra denuncia, pero también en nuestras propuestas de solución y si ellos no lo hacen, nuestra agenda estará marcada por la defensa de los derechos que el gobierno y sus aliados no velan, y eso incluye la educación de nuestros niños, una educación sin ideología”, manifestó.

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, destacó la importancia de que en este periodo ordinario de sesiones se buscará el fortalecimiento del bloque de contención en torno a la agenda legislativa, como parte del fortalecimiento de la alianza electoral.

Comentó que, así como fueron fundamentales los recursos que presentaron ante la Suprema Corte en diferentes rubros, para tirar reformas como la electoral, también estarán listos para actuar ante la imposición de otro tipo de modificaciones constitucionales.