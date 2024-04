Senado condena la muerte de menor en Taxco, Guerrero.

El pleno del Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de la menor que fue víctima de feminicidio en el municipio de Taxco, Guerrero.

Durante la sesión de este martes, de forma unánime los grupos parlamentarios condenaron los hechos, así como el actuar de las autoridades, principalmente de la policía local antes, durante y después del intento de linchamiento que se derivó.

Al hablar sobre el tema, la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, comentó que “ya no hay en el país, un sólo estado que pueda alzar la mano y decir aquí no han sucedido muertes, ni hay familias que no hayan padecido un infierno”.

En la máxima tribuna de la Cámara Alta, la legisladora panista denunció que, en México siete niños, niñas y adolescentes, son víctimas de homicidios cada día, y que durante este sexenio han sido asesinadas mil 400 niñas, casi 23 por mes.

“Quiero llamar urgentemente a todas las senadoras y senadores, indistintamente de nuestro partido. Hemos dicho aquí que las niñas y los niños no tienen partido, tienen derecho a ser felices, a vivir sin miedo. Y, de verdad, no podemos horrorizarnos unas horas para dejar de horrorizarnos y horrorizarnos después con el crimen que sigue, “declaró.

Por su parte, la senadora de Morena, Rocío Abreu, reiteró que, a pesar de que hay detenidos por el caso, el intento de linchamiento es un fenómeno social que se repite en varias regiones de México.

En su intervención, la panista Adriana Jurado, condenó la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran niños y adolescentes en el país.

“Desde esta, la más alta tribuna del país, condenó enérgicamente los asesinatos de niñas, niños y adolescentes, de los cuales nadie habla, a nadie le importan, hasta en su muerte son absolutamente ignorados”, señaló.

La legisladora también informó que según datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública; de enero, a noviembre del 2023 fueron asesinados dos mil 95 personas de cero a 17 años, de los cuales 815 fueron homicidios dolosos, con la intención de quitarle la vida a estas personas.

El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza consideró que lo sucedido en Taxco Guerrero, es el reflejo de la situación que se vive en el país, pues todas las instituciones de seguridad y justicia le fallaron a ella y a su familia. Álvarez Icaza hizo un llamado a hacer una profunda reflexión sobre el funcionamiento de la prevención del delito.

Por su parte, la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, condenó que el Secretario de Seguridad Pública, de Taxco, dijera que la culpable del asesinato de la menor era la madre porque no la había cuidado.

“Yo lo que quiero llamar la atención es esta revictimización que hizo el secretario de Seguridad Pública de Taxco, cuando dijo que la culpable del asesinado era la madre, porque no la había cuidado“, expreso la senadora

En su intervención, Patricia Mercado pidió que se recuerde que en el caso existe un delito que se llama “omisión de cuidado” por lo que muchas mujeres están en prisión hasta por dos años.

JVR