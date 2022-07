Senado inicia revisión de estrategia de seguridad

El Senado de la República inició la revisión de la estrategia de seguridad pública a través de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), ante la crisis de violencia en el país.

El presidente de la Jucopo, el senador Ricardo Monreal, encabezó la sesión de este martes en la que informó que comenzó el análisis del plan para hacer frente a la inseguridad.

Puntualizó que no se busca hacer una simulación o caer en la descalificación ni el oportunismo político, sino que la Cámara alta cumpla con su deber constitucional.

A su vez, el coordinador del PAN, Julen Rementería, dijo tras la reunión de la Junta de Coordinación Política que mientras en la sociedad existe un llamado al diálogo, como el de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha cerrado a dialogar para responder a los problemas de inseguridad.

Yo creo que el diálogo tiene que ser diálogo con todo mundo, hay que dialogar, el problema es el siguiente: yo no veo a este gobierno con la intención de dialogar con quien de manera natural debieran ser los primeros en dialogar, con las fuerzas políticas de este país, que representan a una parte de la población también, no ha habido en los casi cuatro años de gobierno una convocatoria de la Presidencia de la República para que haya un diálogo con los partidos de oposición, ni uno solo, díganme si eso no es falta de diálogo