Senado no logra votación para nombrar a ministra de la Corte; será designada por AMLO.

Al no alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes, el Senado de la República no pudo elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la segunda terna que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ahora podrá hacer la designación de manera directa.

Pese a que Morena trató de construir un acuerdo con los senadores de Movimiento Ciudadano para que le sumaran los votos para elegir a la nueva ministra entre los perfiles de Bertha Luján, Lenia Batres y Eréndira Cruz Villegas, éste “se cayó”.

En una segunda ronda, se registraron un total de 121 votos, de los cuales 16 fueron a favor de Bertha Luján, 54 para Lenia Batres y dos para Eréndira Cruz Villegas, así como tres nulos y 46 en contra de las tres aspirantes.

Los senadores faltantes fueron los panistas Víctor Fuentes y Minerva Hernández Ramos, los priistas Carlos Aceves del Olmo y Lucía Meza, la morenista Ifigenia Martínez y la emecista Indira Kempis.

Al no registrarse la mayoría calificada, la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, puntualizó que no se cumplió con el requisito constitucional para designar a la nueva ministra.

“El resultado de la segunda votación indica que no se reúne la mayoría calificada para ninguna de los integrantes de la terna, comuníquese al titular del Ejecutivo federal para lo que dispone el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, indicó.

La votación se dio después de que se aprobó el dictamen de elegibilidad en el pleno, donde senadores como Damián Zepeda, del PAN, y Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, advirtieron que era la hora de que se sacaran las máscaras, para que los sufragios reflejaran la verdadera posición de cada senador.

En ese contexto, el emecista señaló que si buscaron un acuerdo con Morena fue para que con el nombramiento de la nueva ministra también se atendiera la crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero acusó que la mayoría legislativa de negarse la construcción de un convenio.

“Tenemos disposición de construcción, pero no puede ser unilateral, debe haber corresponsabilidad y reciprocidad y la mayoría rechazó esa posibilidad, acuso incapacidad de la mayoría para que con sus votos pudiéramos construir un acuerdo distinto y diéramos certidumbre en la integración de la Corte, pero también en el proceso electoral”, declaró.

Subrayó que a diferencia de Morena, consideran que la crisis en el TEPJF pone en entredicho la certidumbre y la certeza de la elección de 2024 y señaló que esta situación le conviene al partido guinda y al PRI que, dijo, es su comparsa: “Lástima que el PAN tenga hoy esos aliados”.

Aunque se difundió la versión de que los senadores priistas no asistirían a la sesión, Alejandro Moreno aseguró su asistencia y, posteriormente, ya en el debate, la senadora Claudia Anaya anunció que decidieron anular sus votos, para “no ser cómplices de la colonización de la SCJN y no seguir acompañando el acuerdo a quien no quiere hacer acuerdos de gran calado”.

Previo a la votación, las tres aspirantes realizaron sus respectivas ponencias ante el pleno, en las que ratificaron sus propuestas para reformar al Poder Judicial y acercar la justicia a la población.

Particularmente, Bertha Alcalde sostuvo que si llegaba a la Suprema Corte se guiaría por los principios de “honradez, autonomía y humanismo”.

Lenia Batres criticó que frente al bajo desempeño del Poder Judicial, la SCJN es muy onerosa, con un elevado costo de sus tres mil 116 funcionarios, con mil 260 jueces de distrito, magistrados y ministros que, dijo, reciben remuneraciones inconstitucionales.

Además, reiteró su coincidencia con la propuesta del presidente López Obrador de que se debe reformar el Poder Judicial y permitir que los jueces y ministros sean electos por voto ciudadano.

A su vez, Eréndira Cruz Villegas dijo que de asumir el cargo de ministra buscará abrir las puertas de la Corte, para garantizar que la justicia no cueste y sea un derecho de las personas: “Justicia que no es transparente, no es justicia, justicia que no es gratuita, tampoco es justicia”.

El Senado notificó de inmediato a la Presidencia de la República sobre la falta de acuerdos para designar a la nueva ministra de la Suprema Corte.