Senado otorga licencia a Kenia López Rabadán

La licencia por tiempo indefinido de la panista Kenia López Rabadán, fue avalada en el Senado de la República, con ello, la panista se incorporará al equipo de campaña de la aspirante presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

La senadora participó en su última sesión del pleno, ya que su licencia se aplicará a partir de hoy, y agradeció a todos los senadores por el trabajo conjunto.

“Soy una mujer parlamentaria y me gusta mucho debatir y también me gusta mucho construir. Gracias por todas las iniciativas que votaron a favor de los derechos de las mujeres, muchas gracias a quienes me acompañaron en la Comisión de Derechos Humanos, a los presidentes de las comisiones que integré, sin lugar a dudas éste es un espacio plural, éste es un espacio para confrontar ideas, este es un espacio para defender en lo que creemos, pero también es un espacio de construcción”, expresó.

Luego de que senadores del PAN y de la oposición reconocieron el trabajo de López Rabadán en el Senado, la morenista Antares Vázquez expresó que con su salida la Cámara alta será muy aburrida.

“Debo reconocer que el Senado será muy aburrido sin ti y sin Xóchitl Gálvez, era más divertido cuando estaba el reality show completo. Eres la voz más estridente de los conservadores. Te vas al proyecto perdedor, que no va a cuajar, pero reconozco tu convicción (...) se extrañará tu voz y será menos divertido”, sostuvo.

También el senador de Morena Félix Salgado Macedonio expresó que López Rabadán se incorporará a “un proyecto que nació muerto” con Xóchitl Gálvez, pero admitió que la extrañará en el debate.

“No sabes qué gusto saber que te vas, te vas a un proyecto que sé que es histórico, sé que vas a coordinador los trabajos de una compañera precandidata (…) Van a un proyecto que nació muerto, no van a ganar, ni el PRI ni el PAN ni el PRD ni el MC, no van a ganar, pero, bueno, de todas maneras, deseo lo mejor, porque te lo mereces”, declaró.