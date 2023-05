Senador Kennedy está obligado a ofrecer disculpas a sus ciudadanos por dichos sobre México: Esteban Moctezuma

El embajador Esteban Moctezuma Barragán señaló que no es a través de ofensas y amenazas que se puede lograr una colaboración constructiva entre naciones aliadas como Estados Unidos y México, por lo que el senador republicano John Neely Kennedy, está obligado a ofrecer disculpas a sus ciudadanos por su polémica declaración.

En una misiva, dirigida a Kennedy, el connacional reiteró su disposición para dialogar de manera objetiva y respetuosa sobre el tráfico de drogas y armas, entre otros retos que ambas naciones deben enfrentar en conjunto y destacó que México está dispuesto a cooperar, 'siempre con Estados Unidos, nuestro vecino, amigo y aliado, pero también en un plano de dignidad, soberanía y veracidad".

Les comparto la Carta que enviamos a @SenJohnKennedy en respuesta a sus inaceptables comentarios sobre nuestro país. pic.twitter.com/JlpXa7zfCk — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) May 12, 2023

Cabe recordar que durante una audiencia en la que compareció este miércoles la directora de la Agencia Antidrogas (DEA), Anne Milgram, el legislador por Luisiana insistió en el envío de tropas de Estados Unidos a territorio mexicano para luchar contra los cárteles y, para explicar el “poderío” estadounidense, subrayó que la economía de su país es exponencialmente mayor que la de México, a quien le compra cerca de 400 mil millones de dólares en mercancías cada año.

A pesar de ello, agregó, el gobierno de Joe Biden no había conseguido que el Presidente Andrés Manuel López Obrador cediera para que las fuerzas armadas estadounidenses pudieran entrar a México para combatir a los responsables del tráfico ilegal de fentanilo.

“Sin la gente de Estados Unidos, México, hablando en sentido figurado, estaría comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una carpa… En un traspatio. Entonces, ¿por qué, sin avergonzar a nadie, no toman el teléfono y llaman al Presidente López Obrador y le proponen un trato que no pueda rechazar para permitir que nuestros militares y nuestros oficiales de policía entren a México y trabajen con el ejército para detener a los cárteles? ¿Por qué no hacen eso?”, declaró.

Esta mañana, el titular del Ejecutivo federal también lamentó las declaraciones de Kennedy, calificándolo como majadero, prepotente y ofensivo.

