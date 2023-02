Después aclaró sus dichos

Senadora de Morena desata polémica por declaración sobre cáncer en niños: "el problema es que no se nos enfermen" La senadora de Morena, Margarita Valdez dijo que "el problema es que (los niños) no se nos enfermen de cáncer; "nosotros no queremos traer aparatos sofisticados para meterlos y torturarlos más de lo que sufren por su enfermedad, no queremos hospitales de 40 pisos para que estén bien atendidos", expresó