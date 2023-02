Senadores de distintos partidos se unen en impulso a ley para combatir el cáncer

Senadores de distintas fuerzas políticas se comprometieron a impulsar la ley general de cáncer para combatir de manera más eficaz esta enfermedad en México.

La decisión se informó luego de que organizaciones de la sociedad civil entregaron a senadores de distintas fuerzas políticas las conclusiones elaboradas por 90 expertos en oncología para expedir una legislación en la materia.

Kenji López, presidente y fundador de Cáncer Warriors de México, destacó la necesidad del trabajo conjunto entre la sociedad y el Poder Legislativo para construir esta reforma.

Aseveró que México necesita una ley de este calado, porque es urgente que se establezcan los criterios y las claves para una estrategia nacional para el control de esta enfermedad.

“Siendo esas claves la coordinación interinstitucional, intersectorial y la disposición de presupuesto público para la efectiva ejecución no solamente de la propia ley, sino del Plan Nacional de Control de Cáncer. Primero, la ley, después el plan”, dijo.

Explicó que el documento de conclusiones entregado tomó seis meses de trabajo, y que éste puede ser el contenido base para la legislación en la materia.

“La sociedad civil de la mano de senadores y senadoras de la República, con un enfoque en la lucha y control del cáncer, también de la mano con médicos especialistas, oncólogos, funcionarios, exfuncionarios, voces de pacientes, comenzamos a discutir la necesidad de impulsar un instrumento de carácter legislativo que fije y forme el marco normativo para establecer el Plan Nacional de Control de Cáncer”, expuso.

La senadora de Morena, Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Salud, comentó que “nos están presentando una realidad cruel, que no se puede evadir”.

“El cáncer nos está rebasando, el cáncer todos los días nos quita vidas . El cáncer no mide, no dice ‘a este sí, a este no’; el cáncer nos está arrasando porque no hemos tenido la capacidad de prevenir”, señaló.

El coordinador del grupo parlamentario del PRD, Miguel Ángel Mancera, destacó el compromiso del Senado para darle viabilidad a esta ley: “Avanzar hacia una Ley General por supuesto en el tema de cáncer y hacia un programa específico para este tema. La verdad es que ha sido un trabajo muy importante”.

La senadora del PAN, Alejandra Reynoso, comentó que el siguiente paso es crear un grupo de trabajo plural de senadores para construir el articulado de esta ley y dijo que el objetivo es que ésta quede lista antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones.

“Aquí no va a haber ocurrencias, partimos de la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil, que se han sentado en mesas de trabajo, junto con legisladores, para hacer de estas conclusiones un documento concreto que pronto se pueda ver reflejado en una iniciativa, esperemos que en este periodo de sesiones”, dijo la senadora priista Silvana Beltrones.

