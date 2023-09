Senadores del PAN y PRD critican actitud de gobierno tras agresión a Madres Buscadoras

Los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática en el Senado de la República reprocharon la actitud del gobierno federal y del gobernador, Alfonso Durazo, en el caso de la agresión registrada ayer contra madres buscadoras.

La vicecoordinadora del blanquiazul, Kenia López Rabadán, reprochó que el mandatario estatal dedique más tiempo a asuntos de politiquería que a resolver los problemas que padecen los ciudadanos de su estado.

“Hay que decirlo claramente: Durazo dejó un país ensangrentado; a su paso como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana no acabó con la criminalidad, ni trajo la paz y la tranquilidad que tanto prometió. Aquí mismo, en este Senado de la República, en abril de 2019, bajo protesta de decir verdad, Durazo dijo que en tres años se lograrían ‘niveles razonables’ de paz y tranquilidad. El señor no sólo no cumplió, sino que dejó su cargo para irse a una campaña y claramente todo ha sido un desastre”, manifestó.

Respecto a las declaraciones de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien rechazó la agresión en contra de las madres buscadoras, manifestó que es inaceptable su respuesta.

“No, señora secretaria, no se equivoque, no es necesario que les den balazos a quemarropa, no es necesario que haya una tragedia, no es necesario que lamentablemente ustedes tengan que ver más muertes para reconocer que se está sufriendo en el estado de Sonora, mientras su gobernador está en la Ciudad de México haciendo politiquería.

“Su fallida estrategia de abrazar a los delincuentes en todo el país es terrible, y hoy tiene a Sonora en una inseguridad brutal, en donde por cierto las desapariciones lastiman a las madres buscadoras y a todas las familias”, subrayó.

En el mismo sentido se expresó el senador del PRD, Juan Manuel Fócil, quien dijo que en un país con 40 mil desaparecidos, donde las madres buscadoras trabajan sin descanso para buscar a sus hijos, no se puede tolerar que ahora sean recibidas a balazos.

“Estas madres buscadoras ahora en Sonora las recibieron a balazos, no con abrazos, sino con balazos a las pobres madres buscadoras, la verdad es que imagínense las mamás que pierden a uno de sus hijos y lo terrible que es que no sepan qué fue lo que pasó, que cuando menos quisieran encontrar su cuerpo, sus restos y no hay forma de que los puedan localizar. Es un martirio para todas estas mamás y además todavía tienen que luchar contra el narcotráfico, quienes posiblemente hayan desaparecido a sus hijos”, manifestó.

