Senadores rechazan violencia contra PJ

Senadores de Morena y de oposición condenaron las expresiones de violencia en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, luego de que simpatizantes del guinda quemaran una figura de la titular del Poder Judicial (PJ).

La vicecoordinadora del blanquiazul, Kenia López, advirtió sobre la apología del feminicidio que se hace desde Palacio Nacional, por lo que exigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador, parar las agresiones en su contra.

En conferencia, aseveró que estas muestras de violencia son alarmantes, sobre todo si se incentivan desde el poder, por lo que una agresión sistemática y reiterada como la que el mandatario comete al hacer constante mención de la presidenta de la SCJN en sus conferencias mañaneras “afecta a todas las mujeres”.

Por separado, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que que no se deben apoyar actos de violencia de ningún tipo, ni verbal ni física, como los registrados en contra de la ministra Norma Piña.

“No es conveniente. Ningún tipo de expresión que lastime a personas, que genere violencia, que genere actos de reprobación podría estar de acuerdo. No, no estoy de acuerdo con la violencia ni verbal ni física. Soy un hombre de paz, de conciliación.

“Creo en la reconciliación mexicana, no creo en el encono, no creo en el odio, no creo en el rencor; y creo que la clase mexicana, los mexicanos y mexicanas tenemos que vivir e iniciar un proceso de reconciliación”, declaró.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta estimó que, por ello, desde ese órgano es viable convocar a un proceso de reconciliación, para evitar “autodestruirnos”.