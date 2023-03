Oposición: con “Plan C”, Morena empuja al INE a “incondicionales”

Cuatro de las cinco aspirantes a la presidencia del INE, así como al menos tres hombres que buscan ser consejeros electorales, han sido señalados de tener vínculos con la Cuarta Transformación y a la cabeza de ellos se encuentra Bertha Alcalde Luján.

En suma, por lo menos siete de los 20 candidatos —10 mujeres y 10 hombres— a ocupar uno de los cuatro cargos que a partir del 3 de abril quedarán vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral han sido mencionados por tener algún tipo de relación con la 4T.

Entre las cuatro quintetas de las que la Cámara de Diputados elegirá a los próximos consejeros destacan estos perfiles, presuntamente vinculados con la Cuarta Transformación.

El Comité Técnico de Evaluación entregó ayer a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro las listas de finalistas para elegir a una consejera presidenta, donde resalta el nombre de Bertha María Alcalde Luján, hermana de la secretaria del Trabajo del Gobierno federal, Luisa María Alcalde, e hija de la expresidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján Uranga.

No permitiremos que se quiera destruir, ni por dentro ni desde fuera, al Instituto Nacional Electoral

Marko Cortés

Dirigente nacional del PAN

Bertha María Alcalde aseguró que no tiene vínculos políticos con sus familiares. Enfatizó que ha trabajado con la actual administración, pero también con otras, como la de Felipe Calderón, lo que prueba que “puedo trabajar sin voltear a ver los colores partidistas”.

Así lo expuso, en la entrevista ante las y los integrantes del Comité Técnico de Evaluación, que formó parte del proceso para las y los aspirantes al Consejo General del INE, y que fue difundida anoche.

Las otras cuatro aspirantes a dirigir el INE hay tres que han sido referidas como afines a la 4T son Guadalupe Álvarez Rascón, hija del senador de Morena por Tlaxcala, José Antonio Álvarez Lima; Iulisca Zircey Bautista, esposa del subsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Daniel Octavio Fajardo, y Guadalupe Taddei Zavala, que encabeza el órgano de transparencia de Sonora y también es prima del delegado de los programas de Bienestar en ese estado, José Luis Taddei.

. Gráfico: La Razón de México

Justo por este vínculo, la integrante del Comité Técnico de Evaluación —encargada de conducir el proceso de calificación de los aspirantes— Maite Azuela emitió un voto particular en contra de estos perfiles, porque afirmó que no garantizan su autonomía e independencia.

De hecho, de la quinteta de las aspirantes a la presidencia del instituto, la única que no ha sido señalada por tener vínculos directos con Morena es Rebeca Barrera Amador, exconsejera presidenta del órgano electoral de Baja California Sur, quien, sin embargo, recibió una propuesta del gobernador Víctor Castro (Morena) para que formara parte de su gabinete.

En las otras dos quintetas de hombres, Maite Azuela también objetó a algunos de los aspirantes. En la conformada por Arturo Castillo Loza, Armando Hernández Cruz, Víctor Humberto Mejía Naranjo, César Ernesto Ramos Mega y Luigui Villegas Alarcón, en el caso de Mejía Naranjo, consejero electoral de Tabasco, se señalan presuntos vínculos con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

La otra lista para consejera electoral considera a Nayma Enríquez Estrada, Claudia Arlett Espino, Jessica Jazibe Hernández García, Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck y Rita Bell López Vences, quienes no se les señala de afinidad con la 4T.

Los nuevos consejeros electorales ocuparán sus cargos a partir del próximo 4 de abril y hasta el 3 de abril de 2032, en relevo de Lorenzo Córdova, Adriana Favela, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz.

Morena busca poner en marcha su Plan C, para tener consejeras y consejeros del INE a modo. No lo vamos a permitir

Santiago Creel

Presidente de la Cámara de Diputados

Araceli Mondragón, integrante del Comité Técnico de Evaluación, aseguró que las quintetas están conformadas por los mejores puntajes, obtenidos a partir de las entrevistas y los resultados del examen de evaluación y el perfil de idoneidad, considerado por los ensayos y el curriculum vitae que cada uno entregó.

Comentó que se hizo una deliberación amplia para considerar los resultados de las evaluaciones y se consideró la independencia e imparcialidad de los aspirantes, así como otros “criterios”.

Sergio López Ayllón, en un mensaje por el cierre de los trabajos del Comité Técnico de Evaluación, aseguró que se caracterizaron por el diálogo, la prudencia y la transparencia: “Hubo espacio para un disenso respetuoso”, dijo.

El próximo miércoles 29 de marzo, la Jucopo, que preside Ignacio Mier, deberá notificar a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados su propuesta con los cuatro nombres para consejeros del INE, incluyendo el de la consejera presidenta.

Para el día siguiente, los diputados deberán votar las propuestas de la Jucopo y, en caso de que no alcancen la mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados presentes en el pleno, el día 31 se elegirán los consejeros a través del método de tómbola o insaculación.

PAN reprueba cercanía de perfiles a Morena



Marko Cortés, presidente nacional del PAN, así como senadores de ese partido y el diputado Santiago Creel, reprobaron que varias propuestas del Comité Técnico de Evaluación para consejeros del INE “estén estrechamente ligadas al Gobierno y a Morena” y advirtieron que no permitirán que haya imposición de perfiles “a modo”.

Comentó que, por el bien de la democracia y para asegurar elecciones libres y creíbles, “en la última etapa se debe legitimar el proceso de selección de la presidenta y de tres consejeros del INE”.

Indicó que para Acción Nacional, cada vez resulta más sospechoso que varios personajes morenistas, sin ser expertos en materia electoral, hayan sacado las mejores calificaciones. “No permitiremos que se quiera destruir, ni por dentro ni desde fuera, al instituto”, dijo.

El líder panista aseguró que después del Plan B para acotar al INE, “que afortunadamente suspendió y dio entrada la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, la selección de los nuevos consejeros forma el Plan C para controlar al INE y desde ahí imponer un resultado favorable a Morena en las elecciones presidenciales del 2024. Por su parte, Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, señaló que luego del revés de la SCJN al Plan B, Morena implementa un Plan C, con el que busca tener consejeros en el INE a modo.

“Morena busca poner en marcha su Plan C, para tener consejeras y consejeros del INE a modo. No lo vamos a permitir #ElINENoSeToca (…) cualquier intento de imponer personas que no cumplan con el requisito de imparcialidad, será frenado #LaLeyEsLaLey”, aseveró.

En el Senado, la bancada panista acusó que Morena está “aferrado” en acabar con la democracia, por lo que después de que se frenó el Plan B ahora quiere poner en marcha el Plan C, colocando a sus incondicionales en el INE.

Luego de que el Comité Técnico de Evaluación entregó las cuatro quintetas de finalistas a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que de ellas se elija a los nuevos consejeros electorales, en las que se incluyó a afines a la 4T, el grupo parlamentario del blanquiazul reprochó que el guinda insista en “acabar con el sistema democrático”.