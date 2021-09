Señalan expertos dificultad de cambio en OEA con AL dividida

Expertos aseguran que la propuesta que México llevó a la VI Cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) sobre convertir a la Organización Estados Americanos (OEA) en un organismo similar a la Unión Europea tenía “nulas posibilidades de éxito” porque ven una América Latina dividida.

En entrevista con La Razón, Eduardo Rosales, doctor en Relaciones Internacionales, mencionó que el llamado del Presidente Andrés Manuel López Obrador mostró absoluto desconocimiento de la trayectoria de la Unión Europea; además, dice, en una América Latina “extremadamente dividida”, la reconversión “no tenía ninguna posibilidad de prosperar”.

“El llamado del Presidente de México nada más muestra el absoluto desconocimiento de lo que es la trayectoria de la UE. Una medida así en una América Latina dividida y asimétrica, no tenía ninguna posibilidad de prosperar”, expresó.

Y agregó que tras la VI Cumbre de la Celac no se apreciaron resultados espectaculares: “lo que hay que resaltar es que no es un organismo internacional, simplemente es un foro que surgió para hacer una especie de contrapeso en la OEA. Lo que se acordó no es una agenda que tenga temas de trascendencia, como por ejemplo la migración o el narcotráfico. El pronunciamiento final no es más que un conjunto de buenos deseos”, aseveró.

Por su parte, la internacionalista Valeria López coincidió en que ante la falta de unión de la región, la transformación de la OEA tenía “nulas posibilidades de éxito”.

Dijo que las divisiones en la región se comprobaron con la ausencia de algunos mandatarios, como Alberto Fernández, de Argentina; y Jair Bolsonaro, de Brasil; y resaltó también las marcadas diferencias entre distintas naciones como Paraguay, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Argentina.

“El problema es que hoy en día tenemos en la región regímenes autocráticos. No es un asunto de coordenadas económicas, de izquierda o derecha, es un problema de democracia. Las propuestas eran las de siempre, una ocurrencia más, un arma retórica para los mandatarios”, dijo.

Aunque reconoció que después de tres años, el Presidente López Obrador retomó el liderazgo regional: “no lo habíamos visto involucrarse en un tema internacional desde que visitó a Donald Trump. Es una buena noticia que al menos ya hay un poco más de presencia en nuestra región”.

Durante el encuentro del sábado, los países miembros de la Celac instaron al Congreso de Estados Unidos a eliminar el bloqueo económico a Cuba, al tiempo que exhortaron al presidente Joe Biden a modificar “sustancialmente” su aplicación.

Y reafirmaron “su rechazo a las medidas económicas coercitivas no sustentadas en el Derecho Internacional, incluidas todas aquellas acciones unilaterales aplicadas contra países soberanos que afectan el bienestar de sus pueblos”.