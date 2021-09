SEP informa de 88 casos de COVID-19 en escuelas del país; sólo 39 cerraron puertas

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, informó que en 88 escuelas se han detectado casos de COVID-19, luego del regreso a clases presenciales iniciado el pasado 30 de agosto, lo que representa 0.06 por ciento de las 135 mil 230 que han abierto sus puertas.

Ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Delfina Gómez dijo que de esos 88 colegios, sólo 39 han cerrado de manera temporal cada 15 días, es decir 0.03 por ciento, de acuerdo a la recomendación sanitaria.

"Vamos muy bien y vamos a ir cada día mejor", afirmó la funcionaria durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, donde agregó que hasta ahora han sido abiertas un total de 135 mil 230 escuelas, luego de que en la primera semana lo hicieron 11 mil 497.

Los alumnos que regresaron a clases de manera presencial y en línea son 12 millones 639 mil 915, cifra que aumentó después de los 11 millones registrados en la primera semana, de igual manera, subió el número de profesores de 970 mil 217 a un millón 200 mil 245.

Gómez Álvarez hizo un llamado a los padres de familia que no han inscrito a sus hijos realizar este proceso , ya que se amplió el periodo de inscripción para que después los pequeños no se queden fuera cuando quieran regresar a la escuela.

"Si por alguna situación decidieron no enviar al pequeño, hagan ese proceso de inscripción, para detectar si el niño no se presenta porque no lo quiere el papá o se trata de un caso de abandono escolar", puntualizó.