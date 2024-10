Este 12 de octubre se conmemora en México el Día de la Raza, día en el que Cristóbal Colón llegó a América en la primera exploración al continente. En el nivel básico se ha manejado como el día en el que Cristóbal Colón descubrió América.

Precisamente en el nivel básico es que nos centramos hoy, pues padres y madres de familia se preguntan si habrá puente o día de descanso por la conmemoración de este 12 de octubre en México o si la Secretaría de Educación Pública (SEP) dará alguna fecha de asueto a las y los estudiantes.

Hoy en La Razón te contamos si habrá o no clases por el 12 de octubre, en conmemoración del Día de la Raza en nuestro país.

SEP: ¿Habrá puente en las escuelas de México por el 12 de octubre?

El 12 de octubre en México cae en sábado, por lo que no hay posibilidad de que haya puente para este Día de la Raza en el 2024. Otra de las situaciones por las que no podría haber puente es porque el 12 de octubre no está establecido como día de descanso obligatorio.

En el calendario de la SEP tampoco está estipulado como día de descanso, por lo que si el 12 de octubre hubiera caído entre semana, los y las estudiantes deberían cumplir con sus días de clases normal, como en cualquier jornada.

El Día de la Raza se celebra el 12 de octubre en México. Pixabay / La Razón.

¿Cuáles días de descanso quedan en 2024?

Para este 2024, los días de descanso que quedan son los siguientes:

12 de octubre: Día de la Raza. Sólo se considera fecha conmemorativa; no hay suspensión de actividades.

25 de octubre: Consejo Técnico. Suspensión de labores docentes.

18 de noviembre: Revolución Mexicana. Suspensión de labores docentes.

29 de noviembre. Consejo Técnico: Suspensión de labores docentes.

Periodo Vacacional Diciembre: del 19 de diciembre al 3 de enero.

