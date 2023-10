¿Habrá clases por el Día de Muertos? Esto dice la SEP 

Una de las celebraciones más coloridas y populares en México es el Día de Muertos, mismo que a nivel internacional ya es referente del país, no obstante, esta celebración que se da entre el 1 y2 de noviembre, no es una fecha oficial en la constitución como feriado, es decir, el descanso no es obligatorio.

Se ha propuesto desde el poder legislativo hacer de estas fiestas un día oficial, sin embargo, hasta el momento no se ha conseguido nada, así que, aunque te encante poner la ofrenda o correr a un pueblito mágico para disfrutar de los colores y lo olores que ofrece el copal y el cempasúchil, no podrás hacerlo a menos que pidas vacaciones.

te interesa Nuevas boletas de la SEP: Estos son los cambios del documento de calificaciones

Y en la SEP

Se sabe que en Día de Muertos en las escuelas de educación básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se aprovecha para hacer un festejo y cultivar tradiciones que inculquen a los alumnos una conexión con sus raíces, así como darles la oportunidad de convivir y divertirse con sus compañeros y profesores.

Es de tal modo que el calendario oficial de la secretaría contempla suspensión de clases para el jueves 2 de noviembre, no así para el primero. Dicha fecha se une al lunes 20, día en el que se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana y sí es un feriado oficial.

El calendario oficial de la SEP muestra que el 9 de octubre si habrá clases. Foto: Especial.

En el caso de las actividades administrativas y docentes también hay suspensión de clases, así las fechas antes mencionadas, se unen al viernes 17 que será la descarga administrativa y el viernes 27 los docentes mantendrán su Consejo Técnico.

Así en noviembre se cuentan con cuatro días de suspensión de actividades para la comunidad estudiantil en las escuelas de educación básica.