'No será un día de campo': Este es el mensaje de Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum

La responsable del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez Ruiz aseguró que la lucha rumbo a 2024, no será un día de campo para Claudia Sheinbaum.

Entrevistada en la sede nacional del PRI, dijo: “Yo la respeto, pero que no crea que va un día de campo. Yo la respeto, pero esto no va a ser un día de campo para ella. Hay fuerza, hay estructura, hay trabajo, hay apoyo”, mencionó.

Mencionó que se va ganando poco a poco el cariño y respeto de los partidos.

"Obviamente yo no tengo un partido, no tengo un partido específico estoy en la bancada del PAN, pero me voy ganando el corazón de los priistas, de los perredistas, obviamente los panistas ya me adoptan, ya me quieren, y los ciudadanos”, agregó.

Mencionó que se ve como presidenta desde hace mucho tiempo y a los connacionales en Estados Unidos, les dijo que también ella fue migrante, en busca de un sueño.

