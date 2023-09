¿Le llegaron al precio? Ofrecen 100 mil pesos a Medio Metro por los derechos de su nombre

José Eduardo Rodríguez, conocido en el mundo de la farándula como Medio Metro, no está olvidado, todo lo contrario, está recibiendo jugosas ofertas por su nombre artístico. Y es que en una reciente entrevista, el bailarín detalló todo sobre los procesos legales con su pseudónimo.

Medio Metro es un personaje que se popularizó en redes sociales durante 2022, gracias a su peculiar manera de bailar y a su cautivadora indumentaria. Y es que el joven con acondroplasia de 22 años acudía a los "bailes sonideros" del Sonido Pirata para amenizar el ambiente y animar al resto del público a pasar a la pista.

En los videos que se viralizaron en redes sociales se puede ver al pequeño bailarín sacando sus mejores pasos al ritmo de las cumbias más populares y con la voz del Sonido Pirata coordinando la coreografía. Sin embargo, el bailarín decidió emprender su carrera como bailarín solista, como todos los grandes, y se abandonó al equipo que lo vio nacer.

En una reciente entrevista, Medio Metro dijo que la persona que lo reemplazó no quiere cambiarse el nombre, porque quiere que se lo venda: "Yo no vendo mi nombre porque yo le he batallado y la he sufrido. Yo estoy para trabajar y el nombre me pertenece a mí", dijo el bailarín.

Medio Metro aseguró que Richard, el otro bailarín que lo sustituyó en el sonido pirata le está ofreciendo 100 mil pesos. Asimismo, reveló que su abogado está en proceso de arreglar todos los temas legales en torno al pseudónimo.

Asimismo, Medio Metro reveló que hay muchas páginas que están usando su nombre y que han hecho mal uso de su identidad: "Yo namas' tengo una página que se llama 'Medio Metro'", aseguró el bailarín. Asegura que le gustaría platicar con el Otro Medio Metro.

DGC