Choca Profeco con Segob por cese de 3 funcionarios

Tras negar que haya irregularidades en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), su titular, Ricardo Sheffield, confrontó la decisión de las secretarías de Gobernación y de la Función Pública de hacer nombramientos en la dependencia, después de haber destituido a algunos servidores públicos.

Además, expresó su expectativa de que no se trate de “politiquerías” dentro del propio Gobierno federal.

“Ninguna irregularidad hay en Profeco. Ni causa, ni proceso. Hoy estuve con el señor Presidente, y ni hoy, ni ningún otro día me ha preguntado o informado de alguna irregularidad. No he firmado nombramientos, no les veo sustento”, manifestó en su cuenta de Twitter.

“Espero que esto no sea consecuencia de mi amistad con Francisco Cervantes, Presidente de CCE (Consejo Coordinador Empresarial), porque eso sería caer en la politiquería que tanto ha combatido la cuarta transformación”, agregó.

Horas antes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, acordó con el titular de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, la remoción de servidores públicos de la Profeco, por presuntas irregularidades de carácter administrativo y jurídico.

La Secretaría de Gobernación (Segob) anunció que designó como subprocurador jurídico de la Profeco a Miguel Ángel Chico Herrera; como director general de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles, a Carlos Guillermo Priego de Wit, y como director general de Oficina de Defensa del Consumidor, a Rubén de Jesús Cervantes González, quienes “inmediatamente tomaron posesión de sus encargos”.

La decisión fue dada a conocer mediante un comunicado de la Segob, sin dar a conocer los nombres de los funcionarios que fueron removidos de su cargo Solamente agregó que están en revisión las oficinas de la Profeco en el país.

“Se informa que con esta fecha quedan sujetas a revisión las titularidades de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor en todo el país”, indicó el comunicado de prensa.

