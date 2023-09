Sheinbaum y 4T tienden la mano a Ebrard... el Frente también

Marcelo Ebrard dijo que “definitivamente” ya no tiene espacio en Morena, “pero voy a estar en la boleta en 2024”, aunque descartó competir por la vía independiente, después de que el miércoles se distanció del partido guinda al denunciar irregularidades en el proceso de encuestas en el que Claudia Sheinbaum obtuvo la mayoría de las preferencias.

“No nos habíamos planteado esta situación, no me esperaba lo que pasó el miércoles; tomaremos decisiones y el lunes haremos una asamblea. Lo que sí me queda claro es que en Morena no tenemos espacio”, dijo, en una entrevista en Radio Fórmula.

Al reunirse con su equipo este jueves, Ebrard no habló aún sobre la definición de la ruta política que tomará, pero afirmó que a partir del próximo lunes 11 de septiembre encabezará una asamblea nacional.

Su equipo de comunicación señaló que en los próximos días no se esperaba que realizara actos públicos sino hasta el lunes, cuando se realice la asamblea a la que acudirán sus representantes territoriales, comités y simpatizantes.

Durante el día se especuló sobre la posibilidad de que inscribiera ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su candidatura por la vía independiente, dado que el plazo venció ayer mismo, y por la noche descartó dicha posibilidad, a través de un mensaje emitido a través de sus redes sociales, en el que ratificó el evento del próximo lunes.

“No ha estado en mi objetivo una candidatura independiente, considero no es la vía para contribuir al futuro de México que anhelamos. El lunes sostendré encuentro con nuestros compañeras y compañeros de todo el país y resolveremos pasos a seguir”, comunicó.

Marcelo Ebrard, Excanciller

Otra de las alternativas que se mencionó es una posible negociación para buscar la Presidencia de la República por el partido Movimiento Ciudadano (MC), que aún no decide candidato.

Aunque no afirmó que se iría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el exsecretario de Relaciones Exteriores aseguró que “hay décadas en las que no pasa nada y hay días en los que pasa lo que no pasó en décadas y hoy es uno de esos días”, y que pase lo que pase, “estaremos en la boleta electoral de 2024”.

Reconoció que no ganó la encuesta de Morena, pero acusó que hubo una operación para que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ganara el sondeo de Morena.

“Yo no estoy argumentando que le gané a Claudia en Morena (…) Aunque yo ganara, tendríamos que ver qué hacer con esas prácticas; es suficientemente preocupante esta operación como para repetir el proceso”, insistió.

Expuso que “no soy una persona de impulso ni una persona que no pueda aceptar que no ganamos; siempre he respetado mi palabra, pero estos hechos son distintos”, dijo, a la vez que recordó cuando López Obrador le ganó en el proceso para ser candidato, en oportunidades anteriores.

Gráfico

Recordó que sus representantes detectaron varias irregularidades en el proceso de la encuesta, pero fueron ignorados: “Dijimos que ese tipo de prácticas desaparecerían. El fin no justifica los medios, tiene un límite y lo ignoraron por completo”, expresó.

Su equipo también denunció que el proceso de selección para definir la candidatura de Morena a las elecciones presidenciales del 2024 ha sido “rehén de las viejas malas prácticas”.

Agregó que hubo una “intromisión rapaz de la Secretaría de Bienestar y de Morena, con el uso proselitista de los Servidores de la Nación y coordinadores operativos territoriales, todo a través de la coacción y las amenazas de acondicionamiento de los programas sociales que se ejercían en cierto periodo de la Ciudad de México”.

A través de una “relatoría de hechos” contenida en 30 cuartillas, el equipo del excanciller enlistó una serie de “irregularidades e incapacidades observadas durante el levantamiento de la encuesta, en la que terminó triunfando Claudia Sheinbaum Pardo”. En el mismo documento se destaca que hay “indignación generalizada por su cinismo, ilegalidad y remembranza del pasado antidemocrático”.

En el documento, el grupo del excanciller presentó presuntas evidencias que advierten que son de “estructura clientelar”, pues menciona que la Secretaría de Bienestar, una de las dependencias del Gobierno federal, favoreció a la hoy representante de Morena.

Dicho documento señaló como queja principal la intromisión de la Comisión de Encuestas de Morena que, se estableció, estaba supuestamente “comprometida” con Ivonne Cisneros, a quien acusan de tener “afinidad” con la exjefa de Gobierno.

Finalmente, se menciona que, de acuerdo con el informe, la Comisión de Encuestas, responsable de la “encuesta madre”, ha estado “rebasada desde el inicio del proceso”.

Sheinbaum le tiende la mano al exsecretario y llama a la unidad

La coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, le tendió la mano a Marcelo Ebrard y aseguró que las puertas seguirán abiertas para el exaspirante de Morena, e incluso señaló que le envió un mensaje que, hasta ese momento, no había tenido respuesta.

También lanzó un llamado a que todos los simpatizantes dejen atrás el proceso pasado, en el que se definió la coordinación que ahora ocupa, para dar lugar a la unidad ante un “nuevo proceso”.

“Está nuestra mano tendida para que el compañero Marcelo pueda ser parte de este proyecto y a todo su equipo de trabajo. Las puertas siempre van a estar abiertas”, dijo.

En conferencia de prensa desde la sede de su partido, en la que estuvo acompañada por el dirigente nacional, Mario Delgado, la exmandataria capitalina dio un paso adelante, al hacer un llamado a la unidad a todos los que apoyaron a los otros aspirantes, para de esta manera iniciar las movilizaciones y organizaciones rumbo al 2024.

Sobre la diferencia que sostiene el excanciller en torno a los resultados de las encuestas que le dieron el triunfo a ella, dijo que por ahora prefiere no hablar de alguna ruptura.

“No hay que hablar de división en este momento…No tenemos que hablar todavía de ello. Hay que esperar y, en su momento, como siempre (hacemos), un llamado a la unidad; todos son parte de este movimiento”, declaró.

Agregó que, por la mañana, envió un mensaje a Marcelo Ebrard para reiterarle que las puertas no están cerradas.

Explicó que una reunión sostenida antes de la conferencia, con Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, tuvo como propósito fijar las tareas que se habrán de llevar a cabo rumbo a la sesión del Consejo Nacional de Morena, a la que se convocó para el próximo domingo, a la que serán invitados sus aliados políticos.

Cuestionada sobre si habrá algún ofrecimiento al excanciller, recordó que uno de los acuerdos firmados para participar en la contienda era que, quienes no lograran la coordinación, podrían formar parte del eventual gabinete o aspirar a una coordinación en el Congreso de la Unión.

“Nosotros firmamos un acuerdo cuando se inició todo el proceso; de hecho, lo dijo el Presidente en la mañanera. En ese acuerdo está muy claro que puede ser parte del gabinete, que puede ser parte de la coordinación del Senado o de la coordinación de los diputados, y eso está abierto, está ahí, lo firmamos todos, pero siempre hay que platicar”, subrayó.

En la conferencia, Delgado Carrillo anunció que se hará un reporte final sobre las incidencias de la encuesta de Morena; no obstante, resaltó que el resultado fue el mismo en las cinco aplicadas.

También se inició la instalación de la mesa para perfilar la alianza con el PT y el PVEM, con el fin de ponderar su alcance y asegurar el triunfo en las elecciones del 2024, cumpliendo una meta de alcanzar 33 millones de votos, y a petición de Sheinbaum, se iniciará una agenda “más agresiva” para formar los comités de defensa de la Cuarta Transformación.

AMLO cierra filas con Morena tras su proceso

El Presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a Claudia Sheinbaum por su triunfo en la encuesta de Morena y le refrendó su apoyo total para dar continuidad al movimiento de transformación, defendió el proceso interno partidista y aseguró que no está de acuerdo en que se reponga, como pidió Marcelo Ebrard, a quien dijo que está en libertad para decidir su rumbo.

No descartó que Ebrard Casaubón decida ir como candidato independiente a la Presidencia, lo cual no afectaría a Morena, dijo, pues “los que se están frotando las manos no se dan cuenta en donde tiene más jale Marcelo: en las clases medias. O sea, en una de ésas, la candidata (Xóchitl Gálvez) de Claudio (X. González) se queda en tercer lugar o cuarto.

“Todavía hay que esperar, vamos a suponer que diga: ‘Soy libre, puedo ser candidato independiente’, porque hay esa posibilidad, se juntan firmas y hay esa posibilidad”, declaró, luego de subrayar que, cuantas veces sea necesario, hablaría con el exsecretario de Relaciones Exteriores.

Tras respaldar el llamado de unidad hecho por Sheinbaum Pardo al interior de Morena, el primer mandatario dijo que Ebrard es su amigo, un buen servidor público, pero está en su derecho de decidir si continúa o no en el partido: “Espero que él decida apoyar la transformación y continúe con el interés superior de pensar en el pueblo, en la justicia”.

Durante la conferencia de prensa mañanera, opinó que se debe esperar lo que decida Marcelo Ebrard en estos días.

“De todas maneras, con libertad, él puede hacer lo que considere más conveniente y, como él comprenderá y todos, yo tengo que hacer valer lo que sostuve, porque los compromisos se cumplen”, señaló el Presidente.

Recordó que, cuando se hizo la convocatoria para este ejercicio, se estableció y todos estuvieron de acuerdo que quien quedara en segundo lugar tenía derecho a participar en el gabinete o ser dirigente del movimiento de transformación en el grupo de Morena y los aliados.

“Ser dirigente en el Senado, algo que es mucho muy importante y así quedó establecido para el tercer lugar. Primero el segundo escoge y decide, no es algo de ayer, está en las reglas que aprobó el consejo antes de iniciar el proceso y que fueron aprobadas por todos. Lo mismo para el tercero, cuarto, quinto y sexto lugar, para todos. Tienen su lugar, su espacio, así está acordado”, apuntó.

El Ejecutivo federal dijo que no es necesario reponer el proceso, como lo pidió el miércoles Marcelo Ebrard, ya que fue totalmente transparente y democrático y el pueblo decidió.

“No estoy de acuerdo, porque es muy claro, es completamente transparente, no hubo inclinación de la balanza en favor de nadie; yo tengo principios, ideales, no tengo un doble discurso, la honestidad la estimo lo más importante en mi vida y él lo sabe”, subrayó.

López Obrador consideró que la encuesta de Morena, donde se consultó a 12 mil 500 personas, fue un ejemplo de ejercicio democrático, inédito, ya que “la costumbre por décadas, siglos, era la imposición, el dedazo; el presidente en turno decidía sobre el sucesor, eso se impuso durante mucho tiempo”.

Exhibió en la conferencia mañanera los porcentajes de las cinco encuestas, donde Claudia Sheinbaum obtuvo un promedio de 39.4 por ciento; Marcelo Ebrard, 25.8 por ciento; Adán Augusto López Hernández, 11.2; Gerardo Fernández Noroña, 10.6 por ciento, Manuel Velasco, 7.1, y Ricardo Monreal, 5.9 por ciento.

El partido es la casa de Marcelo, afirma Delgado

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que buscará a Marcelo Ebrard para pedirle que no abandone el partido y confió en que no compita con otra fuerza política.

“Claro que tiene cabida en Morena, por supuesto que tiene cabida. Morena es el pueblo, es la gente y él está comprometido con esa transformación, claro que tiene lugar. Morena es la casa de Marcelo y espero que él así lo valore”, señaló.

No obstante, refrendó su postura en el sentido de que las inconsistencias no empañan el proceso interno de Morena. Manifestó que Ebrard “es clave de nuestro movimiento de transformación, ha sido un protagonista en estos últimos años. Es consciente de que estamos en un proceso histórico. Respetamos su trayectoria y su contribución en Morena y espero que no (se vaya)”.

Afirmó que si Ebrard impugna jurídicamente, “él está en su derecho, pero al firmar los acuerdos, ahí se asumían las reglas”.

Sostuvo que la metodología que diseñó la Comisión de Encuestas de Morena estuvo supervisada y que “estamos satisfechos con los resultados”, ya que se trató de un ejercicio “inédito y confiable”.

Insistió en que el proceso interno de Morena “no se manchó” con las declaraciones de Marcelo Ebrard sobre el partido y que “fue el pueblo quien decidió”.

Aseguró que “ninguna de las incidencias que se registraron durante el proceso interno fue suficiente como para poder invalidar el resultado que le dio el triunfo a Claudia Sheinbaum como la coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

En su oportunidad, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, dijo que Ebrard siempre tiene y tendrá su espacio en Morena, aunque mencionó que “pronto una mujer será presidenta; es tiempo de mujeres, es tiempo de que siga la transformación. Marcelo es un compañero y él siempre será bien querido en Morena”.

“Un error subestimar a Marcelo”, dice Monreal

El exaspirante a coordinar los Comités de Defensa de la 4T Ricardo Monreal consideró que es un “error” minimizar la fuerza política del excanciller Marcelo Ebrard y orillarlo a que busque la Presidencia con otros partidos.

Entrevistado a su llegada al Comité Ejecutivo de Morena, el senador con licencia se dijo preocupado por la postura que asumió Ebrard Casaubon, pero también por las reacciones que se generaron en su contra al pronunciarse contra la encuesta.

“No me parece apropiado que lo estén descalificando, golpeando las propias redes de nuestros simpatizantes. Hay que ser generosos en la victoria… Es un error subestimar a Marcelo Ebrard, es un error subestimar la fuerza política que él puede representar y es un error empujarlo a participar por otras alternativas políticas”, declaró.

Monreal Ávila insistió en que es “indispensable” porque cuenta con una amplia fuerza política que incluye el respaldo de al menos 35 diputados federales, 12 senadores y “muchos” presidentes municipales, razón por la cual reiteró que “no es conveniente que esa fuerza política se vaya con él y están dispuestos a irse”.

Hizo hincapié en este punto, al referir que tiene experiencia en una situación similar porque cuando salió del PRI llevó fuerza al PRD para ganar la elección por la gubernatura de Zacatecas.

“No hay que confiarse, yo ya he sido beneficiario de eso cuando fui gobernador. El PRD tenía cinco por ciento, de dónde se fueron conmigo para ganar. No hay que lanzar campanas al vuelo y pensar que todo está resuelto, es un error minimizar una posible ruptura de Marcelo… Tengo esa experiencia y por eso lo más grave es que disminuyan, ataquen o piensen que no lo necesitamos”, dijo el senador con licencia.

PAN y PRD abren puerta del Frente Amplio al excanciller

Las dirigencias del PAN y del PRD, encabezadas por Marko Cortés y Jesús Zambrano, abrieron la puerta del Frente Amplio por México (FAM) a Marcelo Ebrard, tras su distanciamiento de Morena.

El líder del partido albiazul pidió a Ebrard no prestarse al conflicto con Morena y sumarse al bloque opositor, ya que son necesarios todas y todos los que realmente quieran “corregir” el rumbo del país y construir un cambio positivo.

“Marcelo, el aparato de Gobierno que usaron contra ti es el mismo que usan todos los días contra la oposición, aplastando nuestras libertades y vulnerando nuestra democracia. Si tus diferencias con Morena y López Obrador son reales, entonces muestra grandeza y altura de miras (...) No te prestes; súmate al Frente Amplio por México”, sostuvo.

Aseguró que es falso el pleito entre los aspirantes de Morena, pues, según él, se trata de un juego del Presidente, en el que señaló que el rompimiento simplemente “no es creíble”, ya que todos los que se inscribieron en el proceso de Morena “se prestaron a la simulación, porque desde hace dos años sabían quién era la corcholata elegida”.

El líder del sol azteca, Jesús Zambrano, dijo que las puertas del Frente están abiertas para el diálogo con Ebrard, en caso de que se decida sumar a la oposición.

“Él confió en su amigo López Obrador, pero no sabía que tenía a una más amiga que él. Si decide sumar fuerzas con el frente, nos sentamos a platicar para ver qué acuerdos se pueden construir”, aseveró.

Entrevistado en la sede del INE, subrayó que están abiertas las puertas para todos aquellos que compartan una idea de país y democracia.

Zambrano agregó que se encuentran a la espera de las acciones que tome Ebrard el lunes y recordó que el excanciller nunca hizo caso a la oposición, que le decían que lo iban a traicionar. Al ser cuestionado sobre una posible candidatura presidencial de Ebrard en el FAM, sostuvo que no, porque ya tienen a Xóchitl Gálvez.

A su vez, la candidata del Frente, Xóchitl Gálvez, señaló que esperará a que Ebrard tome una decisión sobre su futuro político para buscar un acercamiento con él. Luego de que el excanciller anunció que el lunes decidirá en una asamblea el paso a seguir y de que reconoció que ya no considera viable su continuidad en Morena, la panista anunció su intención de buscarlo.

“(Debemos reunirnos) todos aquellos mexicanos que sentimos que la continuidad del proyecto que representa Claudia (Sheinbaum), no debe seguir”, indicó.

Comentó que más que hacerle un planteamiento específico, quiere conocer la visión de Ebrard y sus planes.

Y Xóchitl Gálvez buscará un acercamiento con él

La política hidalguense señaló que es claro que lo que más quisiera el Presidente Andrés Manuel López Obrador es que Marcelo Ebrard contribuyera a dividir los votos de la oposición, pero confió en que no será así.

“Está claro que el Presidente, lo que más quisiera es que Marcelo se fuera por otro partido para quitarnos votos al Frente Amplio por México, pero creo que ya es tarde. Quizá si hubiera participado en la interna del Frente su participación hubiera sido interesante, porque sí era un hombre que tenía las simpatías de cierto sector”, declaró.

Posteriormente, en el encuentro de los 300 Líderes más influyentes, Gálvez Ruíz insistió en que respetará la decisión que tome Ebrard.

“Respetaré la decisión que él tome, pero sí buscaré tener contacto con él, primero, para mandarle un abrazo solidario, no está fácil lo que vivió, porque él lo que vivió es lo que yo voy a vivir, una elección de Estado, pero en su partido”, dijo.

Sin embargo, la senadora del blanquiazul reiteró que era evidente que el Presidente ya tenía una corcholata favorita y eso marcó la inequidad en la contienda, lo que finalmente se le impuso a Ebrard y de paso le pidió que no sea montonero, sino que deje que Sheinbaum y ella se enfrenten solas.