Sheinbaum agradece el apoyo de cientos de científicos, académicos, humanistas, artistas, intelectuales... rumbo al 2 de junio

La candidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, agradeció el apoyo de cientos de científicos, académicos, humanistas, artistas e intelectuales, rumbo a los comicios del 2 de junio.

Te dejamos aquí su discurso de agradecimiento.

Buenos días a todos y todas

Agradezco profundamente el apoyo que recibo el día de hoy de cientos de científicos, académicos, humanistas, artistas, intelectuales a quienes admiro y reconozco por la contribución que hacen todos los días al desarrollo de nuestro país.

Nos une el anhelo de seguir construyendo un México democrático, justo, de libertades, soberano, libre de discriminación, de racismos, de clasismos. Nos indigna la pobreza y la desigualdad. Nos indigna la corrupción. Nos indignan los privilegios frente a los derechos. Nos une el amor a México y a nuestro pueblo.

Somos mayoría en nuestro país porque hemos logrado ir construyendo una nueva historia que no es cupular, que no está sustentada en acuerdos para hacer de la política y del servicio público un negocio o un privilegio para unos cuantos. Sostenemos que México es grandioso y que nuestra cohesión se basa en la democracia, la libertad, la justicia, en lo mejor de nuestra historia y en la máxima de que la prosperidad es compartida o no será, o dicho de otra forma, en el principio humanista de por el bien de todos, primero los pobres. Que la ciencia, la cultura, las artes, el conocimiento construyen un México más justo, cuando se piensa en los demás y no en el privilegio.

Que quede claro y que se escuche fuerte y lejos, la democracia no solo no está en riesgo sino que se fortalece con el proyecto que representamos. Porque la defensa de la democracia nunca ha sido una reivindicación de la derecha. Es más, la lucha por la democracia es el origen de nuestro movimiento. Nosotros luchamos contra los fraudes electorales y antes, por la democracia sindical, por la democracia en las universidades. Las grandes marchas contra el fraude electoral de 1988, contra el desafuero en 2004 y 2005, contra el fraude electoral en el 2006, del 2012 expresada en la masiva compra de la voluntad popular. La democracia como decía Lincoln es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Jamás hemos creído en el pensamiento único, concebimos un México plural pero también en un gobierno que defienda a las mayorías.

La democracia electoral, participativa, interna, como forma de vida y de enseñanza es nuestra reivindicación, nuestra bandera y nuestra esencia.

Las libertad también ha sido siempre nuestra bandera. No es libertad la de los regímenes que callaron y censuraron periodistas, la de quienes encarcelaron líderes sociales, la de los que dispararon contra los estudiantes en la plaza de las tres culturas, o contra los maestros. Es falsa la libertad del poder de compra con un salario de hambre, o la de convertir todo en mercancía y olvidar la carta de los derechos de las personas. O la libertad de acabar con el planeta. Esa es una falsa libertad. La libertad de aplastar al más débil, la libertad solo puede ejercerse en un régimen democrático y basada en los derechos de las personas. Juárez decía “La democracia es el destino de la humanidad; la libertad su brazo indestructible” La defensa de la libertad también es guía y seguirá siendo guía del humanismo mexicano.

Nosotros reivindcamos los derechos del pueblo de México. La dignidad humana, que proviene de los derechos humanos, de el derecho a una vida digna y de la justicia. Porque el pensamiento político que reivindica la vida pero no reivindica la dignidad de las personas y sus derechos humanos no cree en la democracia, en la libertad ni en la vida.

Quien no reivindica los derechos humanos reivindica los privilegios. Nosotro reivindicamos el derecho a tener un empleo digno, un salario justo, una vivienda digna, el derecho a la educación, a la salud, el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos.

El pueblo de México no quiere regresar a la miseria salarial o a la destrucción de un sistema de bienestar y de seguirdad social que promovían los gobiernos del pasado, que todo le dejaron al mercado. Tampoco quiere regresar a la corrupción del pasado.

El humanismo significa reivindicar los derechos y erradicar el clasismo, el racismo, el machismo, la discriminación que son propios del pensamiento conservador expresado en México por la actual alianza del PRIAN y quienes se asumen como sus intelectuales.

La mentira y la calumnia también son parte del pasado. No reivindica la verdad, quien se dice intelectal y promueve la calumnia como forma de hacer política.

LA defensa de la justicia, las libertades y los derechos universales, son guía del humanismo mexicano.

El 1 de julio del 2018, el pueblo de México decidió no solo elegir a un presidente más, sino cambiar el rumbo de su historia para iniciar la cuarta transformación de la Nación. El pueblo de México dispuso dejar atrás el régimen de corrupción y privilegios, dejar atrás el neoliberalismo y comenzar a escribir un nuevo capítulo en su historia, bajo el liderazgo del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

México ha cambiado profundamente, en lo económico, lo político, lo social, pero también en la consolidación de una nueva forma de pensamiento sustentada en nuestra historia y en un profundo sentido de fraternidad. El humanismo mexicano es un modelo propio, basado en nuestra historia y nuestros principios. Se trata de que, bajo el sistema de libre comercio actual, el Estado siga teniendo un papel fundamental en la vida de la Nación, que no todo se deje al mercado, que no renuncie a construir un verdadero estado de bienestar que garantice seguridad, la paz, la soberanía y la prosperidad. Se trata de promover la inversión privada, sin corrupción, con ganancias, pero también empleo y salarios justos, que caminemos hacia la garantía de los derechos constitucionales del pueblo de México a una vida digna. Que fortalezcamos la soberanía energética y alimentaria, que profundicemos la democracia y las libertades, y que dejemos de trabajar para los indicadores macroeconómicos y trabajemos para que México sea una potencia del bienestar y de la sustentabilidad.

A partir del 1 de octubre de 2024 iniciaremos una nueva etapa en la vida de México, le llamo el segundo piso de la cuarta transformación que se funda en 14 ejes que presenté en el Zócalo el 1 de junio.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA, JUSTA, HONESTA, LIBRE, PARTICIPATIVA Y RESPONSABLE

REPÚBLICA FRATERNA

REPÚBLICA EDUCADORA, HUMANISTA Y CIENTÍFICA

REPÚBLICA LECTORA Y CULTURAL

REPÚBLICA SANA

REPÚBLICA CON VIVIENDA

REPÚBLICA DE Y PARA LAS MUJERES

REPÚBLICA CON TRABAJO Y SALARIO JUSTO

REPÚBLICA RURAL JUSTA Y SOBERANA

REPÚBLICA SOBERANA CON ENERGÍA SUSTENTABLE

REPÚBLICA PRÓSPERA Y CONECTADA

REPÚBLICA QUE PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE Y SUS RECURSOS NATURALES

REPÚBLICA CON DERECHO AL AGUA

REPÚBLICA SEGURA Y CON JUSTICIA

Los invito a seguir construyendo juntas y juntos un México libre, justo y democrático a ejercer a plenitud los derechos civiles, sociales, económicos y culturales. A seguir impulsando la ciencia y la cultura, la innovación y el pensamiento crítico que consolide a nuestra República.

Vamos a ganar este 2 de junio y por primera vez una mujer encabezará los destinos de la nación.

