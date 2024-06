Sheinbaum anuncia creación de Consejo para desarrollo del país y pide a CCE sumarse

En un nuevo encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ahora como virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió al órgano presidido por Francisco Cervantes sumarse al proyecto que ha trabajado para detonar el desarrollo nacional y que se trabajará de la mano con la Secretaría de Economía por medio de la creación de un consejo especializado.

Esta mañana Claudia Sheinbaum se reunió con los diversos sectores que se integran en el CCE, ante quienes reiteró que la reforma al Poder Judicial que impulsó el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que ella respaldó y que el Congreso ha retomado para su discusión, no tiene como objetivo conseguir la concentración del Poder en el gobierno ni tampoco el autoritarismo.

Tras recibir el reconocimiento del triunfo por parte de este órgano de representación del sector privado, expuso su plan para hacer de México “un país de prosperidad compartida” que incluye la planeación de un presupuesto “responsable” para 2025, pero sobre todo el impulso a los proyectos de relocalización.

Sobre el punto, recalcó Claudia Sheinbaum que el trabajo no será únicamente para traer más inversiones extranjeras a México, sino también considerar las cadenas de valor con empresas nacionales.

Como parte de esto, repasó ante representantes de la IP los ejes de su próximo gobierno en materia de seguridad, justicia, educación, energía, agua, entre otros.

Para llevar a cabo este esquema de desarrollo del país se contempla la creación del Consejo Nacional de Desarrollo Regional y la Relocalización, en donde participará la Secretaría de Economía, así como la empresaria Altagracia Gómez, que ha sido su colaboradora desde la campaña, y para lo cual también pidió al CCE sumarse.

Lo que queremos es que a partir de ahora el CCE, Francisco, y por supuesto quien estará a cargo de la Secretaria de Economía, se involucre en ese proceso y nos permita de aquí a diciembre trabajar conjuntamente, de tal manera que a partir de que entremos al gobierno y del poximo año podamos tener un potencial de mayor desarrollo Claudia Sheinbaum

Como lo dijo desde el inicio de su búsqueda por la Presidencia, se comprometió a no impulsar alguna reforma fiscal, a que no habrá aumento a la gasolina, al gas ni la deuda, por lo que también aseguró que el país continuará con “finanzas sanas”.

En la reunión, Ronaldo Vega, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, comentó que es necesario promover condiciones para las inversiones, por lo que tras pedir un diálogo “franco y constructivo”, manifestó el desacuerdo con la reforma judicial por considerar que pondrá en riesgo la capacidad y la imparcialidad de ministros, magistrados y jueces.

“Entendemos el origen de estas propuestas del Plan C, sin embargo, no parece resolver el problema que les dieron origen. Reconocemos que hay muchas cosas que se pueden mejorar en la implementación de justicia y los órganos reguladores, pero debemos asegurar que estas sean congruentes con el desarrollo futuro del país y con la impartición de justicia”, dijo.

Sheinbaum Pardo respondió que para ello se abrirá el diálogo en el Congreso y sostuvo que esta iniciativa no tiene como fin el autoritarismo ni concentración de poder, sino que el Poder Judicial sea autónomo.

“De ninguna manera esta reforma va a representar autoritaismos, la concentración del poder, ese no es el objetivo, de hecho el objetivo es que el Poder Judicial tenga su autonomía… imagínense tantos años. en mi caso, que luché por la democracia en México, que llegando a Presidenta lo que quisiera sea concentrar el poder, no, no se trata de ello, de ninguna manera”, dijo.

Ante inquietudes sobre la inseguridad dijo estar convencida de que se disminuirán los índices y para ello participará la Guardia Nacional en la vigilancia de las carreteras del país.

Sobre los problemas de extorsion recordó que el Presidente ya envió una reforma para que sea considerado delito grave y ella sumaría que se persiga por oficio.

