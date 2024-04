Sheinbaum apuesta por la consolidación de los planes de justicia para los pueblos originarios de Sonora

Seguir trabajando a favor de los pueblos originarios con la construcción de planes de justicia es parte fundamental de la siguiente etapa de la 4T, este fue el mensaje que Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM) compartió ante las y los habitantes de Etchojoa, a quienes prometió que visitará nuevamente para trabajar en conjunto con dichas comunidades.

“Aquí en Sonora ya se hizo el plan de justicia del pueblo Yaqui y nos faltan los planes de justicia de los otros pueblos, de los mayos. Y les propongo, —sea como Presidenta electa o ya como Presidenta en funciones—, que vamos a regresar para que se pueda negociar los planes de justicia que faltan”, puntualizó.

Asimismo, como parte de su plan para el desarrollo de Sonora, Claudia Sheinbaum destacó la consolidación del Plan Sonora, la mejora del puerto Guaymas, la nacionalización de litio y en particular el apoyo al campo como clave para continuar con la transformación comenzada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mensaje de Claudia Sheinbaum. Video: Especial

“Hay que seguir apoyando al campo, el presidente ya tiene el programa de bienestar para el campo, pero hacen falta más apoyo de financiamiento y los vamos a construir, no con la corrupción que había antes, sino de una manera que se pueda apoyar al pequeño productor”, aseveró.

Ante el pueblo de Etchojoa, Claudia Sheinbaum comentó que ‘’ganamos la encuesta de nuestro partido para llegar a poder recibir la estafeta del Presidente López Obrador, para dedicarnos en cuerpo y alma al pueblo de México’’, por lo que hizo un llamado al cumplimiento del Plan C a través del voto, para ganar las tres senadurías del estado para el movimiento de la 4T, pues de esta manera se podrán realizar los cambios a la Constitución que permitan una reforma al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Poder Judicial.

leer más Plan Sonora representa poner a este estado a la vanguardia del desarrollo: Sheinbaum desde Hermosillo

“Vamos a seguir trabajando por el bienestar de los sonorenses y las sonorenses, vamos a seguir trabajando por el bienestar del pueblo de México, por la justicia, la justicia social y un verdadero sistema de justicia en nuestro país”, aseveró.

Además, hizo énfasis en que continuarán los programas sociales como la pensión para adultos mayores, pero además implementará nuevas iniciativas como un apoyo para mujeres de 60 a 64 años; una beca para niños y niñas de preescolar a primaria, entre otras acciones que ayuden a seguir generando una nación con bienestar.

“Nosotros en la Cuarta Transformación no hacemos promesas, hacemos compromisos y los compromisos se cumplen, vengo a comprometerme a decirles que no va a haber regresiones, que no va a haber zigzagueos, que vamos a continuar y profundizar la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, agregó.

En su intervención, Celida López Cárdenas, candidata al Senado por el estado de Sonora por el Partido del Trabajo (PT), aseveró que las próximas elecciones del 2 de junio, México será noticia mundial al hacer de Claudia Sheinbaum la primera mujer presidenta de la nación.

“Hoy en el mundo se espera con ansia, porque faltan 50 días, solamente 50 días para que suene en todo el mundo que en México se venció el machismo opresor (...) es Claudia Sheinbaum la mujer que habrá de darnos libertad, reivindicación y justicia a las mujeres de México”, manifestó.

En su encuentro con el pueblo de Etchojoa, Claudia Sheinbaum estuvo acompañada de Gerardo Fernández Noroña, coordinador de Vínculo con Organizaciones Sociales; Lorenia Valles Sampedro, candidata al Senado por el estado de Sonora por Morena; Heriberto Aguilar Castillo, candidato al Senado por el estado de Sonora por Morena; Froylán Gámez Gamboa, candidato al Senado por el estado de Sonora por el PT; Alma Manuela Higuera Esquer, candidata a Diputada Federal; Fernando Rojo de la Vega, enlace estatal de la Dra. Claudia Sheinbaum en Sonora y Julio Navarro, presidente estatal de Morena.

AM