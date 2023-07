Preciso que la oposición está en crisis

Sheinbaum asegura que en Morena no habrá más “Ricardos Mejía” que dividan rumbo a 2024 Claudia Sheinbaum Pardo, ex Jefa de Gobierno de la CDMX, resaltó que rumbo a 2024 el partido guinda no se dividirá: "No va a haber Ricardos Mejía", señaló t reiteró que tienen claro su proyecto de la 4T