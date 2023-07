Sheinbaum, cerca de ser la primera mujer presidente de México, resalta Los Angeles Times

La exjefa de Gobierno Claudia Sheinbaum se perfila para ser la primera mujer en ocupar la presidencia de México, principalmente a causa de sus primeros lugares en las encuestas de preferencias, según resaltó un artículo del diario estadounidense Los Angeles Times.

El mismo, titulado ‘She may become Mexico’s first womman president’, publicado en la versión impresa del diario de este martes 18 de julio, refiere que Sheinbaum es la contendiente del proceso interno de Morena con mayor probabilidad de suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior a causa de que, según el autor, “las encuestas han mostrado que Sheinbaum cuenta con una confortable ventaja de 10 puntos o más por encima de [Marcelo] Ebrard”, comentario en referencia al exsecretario de Relaciones Exteriores, quien, de acuerdo con el artículo, se perfila como el contrincante más cercano a Sheinbaum Pardo.

Artículo de Los Angeles Times sobre Claudia Sheinbaum. Foto: Especial

En el mismo sentido, el artículo refiere que quien gane el proceso interno de Morena cuenta con amplia posibilidad de ganar la presidencia de México, pues, actualmente, “el presidente cuenta con un 60 por ciento de aprobación y la oposición se encuentra profundamente fragmentada”.

Por estas cifras, Los Angeles Times remarca que Sheinbaum Pardo “podría ser la primera mujer en obtener el cargo [de presidente de México]”, por lo cual “ha presentado su candidatura como una victoria del feminismo”.

De acuerdo con el perfil que el autor del artículo desarrolla sobre la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, de llegar a la presidencia, continuaría con “la campaña de López Obrador contra la corrupción y el neoliberalismo".

“Estoy del lado de la izquierda. Creemos que el estado tiene la posibilidad de proveer educación, salud, vivienda y crear mejores condiciones de vida”, afirmó Sheinbaum a medios, según recupera el artículo del diario estadounidense.

