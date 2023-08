Sheinbaum critica opacidad en proceso de oposición

Claudia Sheinbaum criticó el hecho de que en el Frente Amplio por México no transparenten el proceso que realizan para contabilizar las firmas, lo que provocó la inconformidad de los aspirantes que dejaron fuera, principalmente del PRD.

Entrevistada tras un encuentro que sostuvo con agricultores y ganaderos de la Huasteca Potosina, preguntó si Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del antes Instituto Federal Electoral (IFE), está asesorando a los del frente opositor, a quien responsabilizó como uno de los principales operadores del fraude electoral del 2006, entonces por eso está así la situación de la oposición.

“El tema es que no transparentan nada, no hay transparencia, aquí en nuestro movimiento se sabe perfectamente cómo va a ser la encuesta, ya oímos a unas de las personas que dejaron fuera, decían que no tienen ni la menor idea de cómo en un día revisaron dos millones de firmas, entonces es lo mismo, como yo les decía, pues allá está Ugalde asesorando, imagínense, uno de los principales operadores del fraude electoral del 2006, ellos son eso, son fraude, el pasado”, declaró.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México dijo que, a diferencia del Frente Amplio por México, en Morena están trabajando con las reglas que establecieron, por lo que ya hay avances concretos en torno a la encuesta que realizarán.

Comentó que eso fue lo que abordó en el encuentro que sostuvo el miércoles con el dirigente nacional del partido, Mario Delgado.

“Se están trabajando las características de la encuesta, ya ven que, por ejemplo, en las reglas se dice que hay un representante de cada uno de nosotros que va a ir revisando como observadores las encuestas que se van a hacer, entonces nos está informando cuántas personas deben ser, cómo va a ser este proceso, cuándo los van a capacitar, cuánto estiman que se tarde la encuesta, cuántos días, cuáles van a ser las preguntas, también están por informarnos, entonces todo ello yo prefiero que lo anuncie el partido”, indicó.

En el encuentro que sostuvo en Ciudad Valles, Sheinbaum resaltó que cuando fue Jefa de Gobierno se aprovecharon los recursos públicos en obras como parques, agua potable, entre otras.

Indicó que ahora que ha recorrido el país también ha encontrado las obras desarrolladas por el Presidente de la República.

‘’Yo llevo recorriendo el país desde que dejé la Jefatura de Gobierno, ocho semanas, y cada vez que llego a un estado, me impresionan las obras que está haciendo el Presidente. Por supuesto en el sureste, el Tren Maya, el Tren Transístmico, la Refinería de Dos Bocas, el Puerto de Salina Cruz, de Coatzacoalcos, pero aquí también está haciendo carreteras”, comentó.

Por ello, subrayó que es indispensable evitar a toda costa que regresen aquellos gobiernos en los que la corrupción, los privilegios y los fraudes electorales eran una constante.