Sheinbaum delinea proyectos esenciales con 12 gobernadores

Por tercer día consecutivo, la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se reunió con gobernadores, ahora de la región centro y occidente del país, para conocer algunos de sus proyectos estratégicos, con el fin de impulsarlos hacia el inicio de su Gobierno.

En la primera ronda de reuniones dialogó con los mandatarios de Guerrero, Evelyn Salgado; de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; Colima, Indira Vizcaíno; de Querétaro, Mauricio Kuri, y la gobernadora electa de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, estos dos últimos del PAN.

Más tarde, en un segundo encuentro, encabezó el diálogo con los mandatarios electo de Puebla, Alejandro Armenta; de Tlaxcala, Lorena Cuéllar; Hidalgo, Julio Menchaca; Estado de México, Delfina Gómez, y con la próxima Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, además de la gobernadora electa de Morelos, Margarita González.

Con ellos delineó proyectos clave en materia de movilidad que se echarán adelante con carreteras, ferrocarriles y transporte público, así como para atender el abastecimiento de agua, pues los consideró una prioridad para su administración.

Sobre las obras regionales, especificó que, para el caso de Michoacán y Colima, los proyectos se focalizan en el transporte público, mientras que para Guerrero, la prioridad es lo relativo al turismo y saneamiento del puerto.

“Ha sido muy importante porque, desde los 100 puntos que presentamos en el Zócalo de la Ciudad de México, al inicio de la campaña, ahí mencionamos una serie de obras y proyectos estratégicos para el desarrollo de nuestro país; sin embargo, los gobernadores y gobernadoras tienen su propia visión, no solamente local en su estado, sino también regionales”, dijo.

Cuestionada sobre el llamado que hizo el titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Adrián Alcalá, para que se les escuche con motivo de la reforma para desaparecer los órganos autónomos, afirmó que habrá diálogo con quienes lo soliciten, aunque cuestionó cuál sería el sentido de tal encuentro en caso de que se concrete y reiteró que, en su opinión, la transparencia en el país no requiere que haya grandes organismos.

“Podríamos reunirnos, pero el tema central es qué objetivo tiene esa reunión. Siempre vamos a tener diálogo y, por supuesto, nuestra secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, tendrá diálogo con todos aquellos que quieran tener diálogo y en la medida de lo posible, lo haré personal”, declaró.

Sobre la decisión de convocar a nuevos foros sobre el tema, señaló: “Tendría que verlo ahí el Congreso, si se hacen una serie de foros en particular para este tema. Yo pienso, lo he dicho varias veces: el tema de la transparencia no requiere grandes organismos ni grandes burocracias para que sea una realidad”.

Recordó algunos de los señalamientos que hizo en campaña sobre el tema, como acusar que su entonces contrincante, Xóchitl Gálvez, supuestamente tuvo contratos con el órgano de transparencia.

“El tener grandes institutos, que ocurrió en el pasado, había una enorme corrupción, pero eso sí, se creaban grandes organismos para combatir la corrupción y seguía habiendo. En el caso particular, por supuesto que nosotros estamos comprometidos con la transparencia, pero resulta que la que fue candidata del PRIAN tenía contratos con el Inai y se encontraron características de corrupción”, dijo.

En la misma conferencia, el próximo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, se refirió a la ceremonia de toma de protesta de Sheinbaum Pardo y de la invitación que se hizo a gobernantes del mundo.

Explicó que la invitación enviada al presidente ruso, Vladimir Putin, fue por una “práctica protocolaria que consiste, fundamentalmente, en que se envía una nota diplomática a todos los países con los que México tiene relación, sin hacer exclusiones”. Una vez confirmadas las invitaciones, se afinarán los detalles.