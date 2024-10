Sheinbaum descarta tomar acciones contra Calderón

La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó emprender acciones en contra del expresidente Felipe Calderón, luego de la sentencia que ayer se dictó en contra de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, pues a ella como mandataria, dijo, sólo le corresponde gobernar, llamar a la reflexión y pedir que esto no se olvide, aunque planteó al exmandatario que pida perdón.

“¿Sabía o no Calderón? Los invito a reflexionar si sabía él o no y después, si se le juzga o no. Nosotros no vamos a entrar en eso. Lo que queremos es que no se olvide y a quiénes representa y cómo tiene el cinismo, la hipocresía de decir que lo volvería a hacer”, dijo.

De manera reiterada, explicó que el proceder o no contra el exmandatario no es una facultad del Poder Ejecutivo, sino de la Fiscalía General de la República (FGR), y por ello “cada quien tiene que hacer su parte”.

Los invito a reflexionar si sabía él (Calderón) o no y después, si se le juzga o no. Nosotros no vamos a entrar en eso. Lo que queremos es que no se olvide y a quiénes representa y cómo tiene el cinismo, la hipocresía de decir que lo volvería a hacer

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México

La mandataria federal aseguró que en su Gobierno no se dará un caso igual, porque el equipo que está frente a la estrategia de seguridad del país es “honesto”.

“Pueden tener la certeza de que jamás va a haber una colusión o un acto de corrupción y que, si llega a haberlo, para eso está la Secretaría Anticorrupción”, sostuvo.

La pena en contra del exfuncionario ligado al narcotráfico, dijo, habla de “la degradación y decadencia” del gobierno que encabezó el expresidente panista, a quien en conferencia desde Palacio Nacional llamó a “por lo menos pedir perdón” y le cuestionó por el deslinde de hechos que hizo en redes sociales, donde manifestó que volvería a enfrentar al crimen organizado como lo hizo.

“‘Puse ahí a Genaro García Luna y no me di cuenta, durante seis años, que estaba coludido, al menos con el Cártel de Sinaloa’. Hay que decirlo con todas sus letras. ‘¡Pero lo volvería a hacer!’ Es que al pueblo de México no se nos puede olvidar lo que ocurrió en ese sexenio…”, declaró.

Llamó también a no olvidar que en México el Poder Judicial ordenó descongelar las cuentas de la esposa de García Luna, aun cuando el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó el uso libre de estos recursos.

Asimismo, recordó que en los sexenios anteriores el exsecretario de Seguridad recibió varias condecoraciones, incluso estadounidenses, que lo exaltaron por su labor. Comentó, además, que María Fernanda Casanueva, actual secretaria ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), fue colaboradora de García Luna.

“No podemos no decirlo. ¿Qué responsabilidad? ¿O no hay ninguna responsabilidad? Pero son colaboradores hoy. A lo mejor tienen que dar una explicación, al menos al pueblo… Lo que debería es pedir perdón al menos, al menos”, declaró.

Al referirse al pronunciamiento del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, que ayer se lanzó contra Calderón Hinojosa, comentó que “lo que no puede haber es hipocresía”, pues mientras el dirigente albiazul exige explicaciones, también omite pronunciarse sobre el Cártel Inmobiliario, el cual es vinculado a liderazgos panistas en la capital del país.