Claudia Sheinbaum descarta presentar denuncias contra expresidentes de México

En el sexenio que inicia no se presentarán denuncias ni se iniciarán proceso en contra de expresidentes de México que hayan incurrido presumiblemente en alguna falta, refirió la Jefa del Ejecutivo federal Claudia Sheinbaum Pardo.

“Nosotros no vamos a entrar en eso; además, ni nos corresponde, en todo caso correspondería a la Fiscalía y al Poder Judicial, no al ejecutivo”, dijo.

Así, comentó que su relación con el pasado en la conducción del país será la de señalar con aquello en lo que no estén de acuerdo.

“En el caso de los expresidentes, nosotros no vamos… señalaremos en aquello con lo que no estemos de acuerdo… De nuestra parte no va a haber ninguna denuncia”, sostuvo.

Tras citar al expresidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso al enfrentar el desafuero como Jefe de Gobierno de la capital, mencionó que las acciones cometidas por mandatarios que la antecedieron serán enjuiciadas por la historia.

“Así como dije ayer, que hace 19 años que el Presidente fue desaforado en el Congreso de la Unión y en su discurso dijo: ‘sólo falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia’ y el pueblo de México juzgó al Presidente y la historia también, desde mi perspectiva, como el mejor presidente”, comentó.

