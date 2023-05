“Corcholatas” se lanzan indirectas por método

Tras señalar que no hay guerra sucia entre las corcholatas de Morena, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que por el momento tenga previsto reunirse con el canciller, Marcelo Ebrard Casaubon.

“De nuestra parte no, eso lo puedo decir, no sé si haya otros y espero que no sea así (...) Entonces, vamos a esperar a los tiempos adecuados y yo estoy convencida de que vamos a estar todos de acuerdo”, dijo en entrevista posterior al reconocimiento que le hizo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) al programa Mi beca Para Empezar de la Ciudad de México.

La titular del Ejecutivo local aseguró que la dirigencia de Morena será quien establezca todas las reglas para elegir al candidato o candidata para la Presidencia de la República, para lo cual se aplicará el método de la encuesta.

“Yo confío plenamente, como lo he dicho en otras ocasiones. Y habrá un momento, ya lo dijo el presidente del partido, después de las elecciones del Estado de México y Coahuila, donde ya comience a hablar de la encuesta nacional. Entonces, vamos a esperar a los tiempos adecuados, y yo estoy convencida de que vamos a estar todos de acuerdo”, explicó desde el Museo Nacional de Antropología.

Lo señalado ayer por Sheinbaum Pardo se dio en un contexto de efervescencia interna en Morena, en el que un día antes Marcelo Ebrard señaló que los aspirantes del guinda a la candidatura presidencial tienen que reunirse para definir las reglas y así evitar tanto una “guerra sucia”, como la fragmentación del partido.

La Jefa de Gobierno aseguró que entiende la preocupación de Marcelo Ebrard de la definición de reglas y afirmó que no toma a mal lo que él diga ante medios de comunicación.

“Se presta mucho a que haya… cuando nos preguntan sobre lo que dijo alguno de nuestros compañeros, a que haya contradicción entre lo que decimos. No hay contradicción, en realidad. Yo siempre voy a hablar a favor de la unidad”, sentenció.

Por otro lado, a pregunta expresa de un reportero sobre las posibilidades de que Lorenzo Córdova Vianello sea candidato a rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Jefa de Gobierno señaló que está en desacuerdo con que el extitular del INE llegue a la cabeza de la máxima casa de estudios en el país.

“No sabía que se andaba candidateando para rector de la Universidad Nacional. Ustedes saben mi opinión de él al frente del Instituto Nacional Electoral. El grave problema de él es que era representante del pueblo de México para desarrollar elecciones imparciales y fue parte de la compra del voto del 2012. No hubo realmente ninguna actitud por parte del INE de reconocimiento de eso, que fue un fraude electoral y su actitud en contra del gobierno y de la Cuarta Transformación”, señaló.

La mandataria local añadió: “Desde mi muy particular punto de vista, que sea lo mejor para la Universidad Nacional, pero ya que decida la Junta de Gobierno y que tome en cuenta la opinión verdadera de todos los universitarios”.

“Voy ganando, ¿pa′ qué renuncia”, dice Ebrard



El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, manifestó que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no tendrá que solicitar licencia a su cargo antes de que se conozcan los resultados de la encuesta para elegir al candidato presidencial de Morena.

“Pues es que voy ganando, ¿pa’ qué renuncia?”, dijo Ebrard Casaubón, luego de entregar el primer pasaporte para personas no binarias, es decir, que no se identifican con el sexo de mujer u hombre, con lo que nuestro país se convierte en una de las 16 naciones que cuentan con un documento de este tipo.

El canciller respondió así, brevemente y entre risas, a las declaraciones de su contrincante en la carrera por conseguir la candidatura presidencial morenista, quien previamente dijo que no tenía pensado pedir licencia antes de que se haga la encuesta de su partido.

Al referirse al nuevo tipo de pasaporte, Ebrard Casaubón expuso que “lo que estamos haciendo el día de hoy, como ya expliqué, es un pasaporte no binario.

“Quiere decir que, si antes te preguntaba ‘sexo: ¿Masculino, femenino?’, y si tú tienes otra identidad, pues no lo podías hacer, tenías que hacer un juicio.

“Hasta el día de hoy que ya, después de más de un año de trabajo, se pudo cambiar eso. Entonces, somos 16 países del mundo que tenemos esta norma; México estaría en el top de esos 16, y entonces tú defines si quieres poner tu ‘no binario’, lo pones, es una X, y está contemplado en el pasaporte”, explicó el secretario. El documento, que se entregó por primera vez al magistrado Jesús Ociel Baena, beneficiará a toda la comunidad LGBTQ+ y, de manera tangencial, a la sociedad en su conjunto.

“Nos beneficia en que deja de ser un elemento de persecución o discriminación contra un grupo de la población, pero en esencia es que te respeten tu libertad, eso es, y me parece que es muy relevante que lo sigamos haciendo.

“Entonces, para eso es este pasaporte y sí me da mucho gusto el día de hoy haber entregado el primero”, dijo el canciller.

Ebrard también se refirió a temas internacionales y descartó que el llamado de gobernadores republicanos a reforzar la franja fronteriza entre México y Estados Unidos, ante una “oleada” migrante, tiene más intenciones políticas, pues hasta la llegada de migrantes se redujo.

“El número de personas que llegaron, según reporta Estados Unidos, que llegaron a su país de manera indocumentada o que fueron aprehendidos por las autoridades, se redujo 53, 54 por ciento en los últimos cuatro días.

“Pareciera que estamos en una circunstancia distinta a la que había ellos previsto; le están sacando raja política, pero el flujo real está cayendo”, explicÓ.

No obstante, hizo un nuevo llamado a los migrantes para evitar que se conviertan en víctimas de traficantes de personas sin escrúpulos o de bandas del crimen dedicadas al secuestro, utilizando la plataforma de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por siglas en inglés), y eviten viajar todo el territorio mexicano en busca de llegar a Estados Unidos.

“Hay 885 mil posibilidades —bueno, descontando 360 de mexicanos— que ya el gobierno de Estados Unidos estableció para que lo puedas hacer de una manera documentada y desde tu país, con una aplicación que se llama CBP One”, dijo.

Monreal rechaza participar en encuesta

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, adelantó que si su partido se hace cargo de realizar la encuesta para elegir al candidato presidencial, no participará, además de que llamó a los gobernadores y presidentes municipales a “sacar las manos” del proceso interno.

En conferencia de prensa, descartó que se vaya a dar una ruptura por parte del canciller Marcelo Ebrard con el resto de los aspirantes del partido guinda a la candidatura presidencial ante la competencia desigual que existe.

Estimó que el secretario de Relaciones Exteriores tiene razón al pedir reglas claras para que Morena no solape cargadas anticipadas y genere un escenario de equilibrios.

Al ser cuestionado respecto a si participará en el proceso interno si Morena se hace cargo de la encuesta para elegir al candidato presidencial, Monreal dejó claro que no lo hará, sobre todo después de que destacó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le dio la razón respecto a que hace cinco años ganó la encuesta, pero Morena no lo reconoció.

“Si la encuesta la lleva a cabo el partido como en el 2017, no participaré porque sería volverse a quemar con la misma leche; no habría aprendido la lección. Porque ahora ya no es un dime, o un direte, o una posición personal, ahora es una posición del Secretario de Gobernación, que acepta que hace cinco años gané la encuesta y perdí en el Partido la nominación”, declaró.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política negó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, tenga “metidas las manos” en el proceso interno de Morena, como si lo hacen gobernadores y presidentes municipales.

“El Presidente no ha estado actuando, el partido es el que debe de moderar, conciliar, conducir. El Presidente de la República, el licenciado López Obrador, desde mi punto de vista, ha actuado en razón de su investidura y no se ha metido al proceso.

“Pero en cambio sí otros actores que deberían de ser recatados y prudentes, como gobernadores y gobernadoras, o presidentes municipales, o funcionarios públicos de distintos niveles, deberían ser recatados y cuidar la unidad de Morena, porque ahí está fincada nuestra unidad, y fincada nuestra posibilidad de victoria”, manifestó.