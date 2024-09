'EU actuó y no ha explicado por qué liberó a un capo para detener a otro': Sheinbaum

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se sumó a los cuestionamientos contra Estados Unidos, luego de que esta mañana el Presidente de la República responsabilizó a ese país de la violencia que se desató en Sinaloa tras el arresto de Ismael, ‘El Mayo’ Zambada.

En entrevista desde su casa de transición, la próxima mandataria dijo que lo importante en la relación con Estados Unidos es la coordinación, la cual no se vio con la captura del narcotraficante y la liberación de otro, en presunta referencia a la puesta en libertad de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo.

“Creo que lo importante en la relación con Estados Unidos, con las agencias, es que haya coordinación. En este caso todo indica que no la hubo, sino que hubo una actuación a partir de temas que no se han acabado de explicar como la liberacion de un capo para detener a otro”, declaró.

Insistió en que no se puede admitir la falta de colaboración entre ambos países, pues aseguró que para México sí es de interés que no haya violencia y que incluso se luche para evitar que llegue el fentanilo a Estados Unidos, lo cual se ha convertido en uno de los principales problemas para aquel país.

“Yo creo que lo que no se puede aceptar nunca es que no haya colaboración ni coordinación, eso nos interesa: la construcción de la paz, que no haya violencia, que no llegue el fentanilo a Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene que hacer lo propio en su país, nosotros lo propio y coordinarnos”, dijo.

Sobre la discusión de la reforma de la Guardia Nacional

Relativo a la discusión de la reforma de la Guardia Nacional que hoy inició en la Cámara de Diputados, con la que se busca que esta dependencia quede bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional, negó que esto represente una militarización para México.

“No tienen por que preocuparse, se van a respetar los derechos humanos y es la fortaleza de una institución, y no significa militarización, por más que digan lo que digan. Militarización quiere decir un mando militar que está tomando decisiones y las decisiones las toma el comandante o comandanta suprema de las fuerzas armadas, es un poder civil”, sostuvo.

