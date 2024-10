Sheinbaum: Jueza que ordenó ‘bajar’ reforma judicial se extralimitó

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la jueza Nancy Juárez Salas se extralimitó en solicitar que se baje la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), ya que la Ley de Amparo señala que no puede incidir en reformas constitucionales.

“Recientemente una jueza quiere que quitemos del Diario Oficial de la Federación, quiere que bajemos la reforma judicial por un amparo, y hoy estaba leyendo la Ley de Amparo, pero en el artículo 61 dice que ésta no puede incidir cuando hay una reforma constitucional, o sea, la jueza se está extralimitando ”, explicó durante la presentación de Programas para el Bienestar en Escárcega, Campeche.

La elección va porque el pueblo manda, afirma

Señaló que el 1 de junio de 2025 todo el pueblo de México va a elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que aseguró que fue la voluntad del pueblo, y por ello se cambió la Constitución.

Sheinbaum Pardo reiteró que no se bajará la publicación del DOF, pese a la orden judicial. “Por ello, la gente quiere elegir a sus jueces, magistrados y ministros y no vamos a bajar esa publicación, porque la jueza no está en sus derechos”, dijo.

A mano alzada preguntó a los asistentes si se debe elegir a los ministros mediante el Senado o por voto popular, y reiteró que en México “el pueblo manda”.

La presidenta aseveró que en México se debe gobernar abiertos al pueblo y que se conozca quienes están a cargo de las Secretarías; “como el general Revilla que es el encargado de la Defensa Nacional. También viene en representación de los ingenieros militares que construyen el Tren Maya”.

Dijo que la cuarta transformación inició en 2018 con Andrés Manuel López Obrador y éste, logró separar el poder político del poder económico, y se hizo un gobierno del pueblo y para el pueblo, por ello, “nos toca a todos continuar con la transformación; debemos seguir con nuestros principios”, explicó.

Explica programa de salud y reitera que se apoyará más a mujeres

La mandataria federal dijo que después de 200 años llegó la primera mujer presidenta, pero aclaró que no llegó sola, sino que lo hizo de la mano de todas las mujeres.

Sheinbaum Pardo adelantó que se van a mantener todos los programas del Bienestar, así como los apoyos para las mujeres; además, reiteró que se apoyará a la población vulnerable con atención médica en sus hogares. “Se les va a hacer un cuestionario para saber cómo está su salud, por ello, vamos a contratar a 20 trabajadores médicos para que a partir de febrero arranque el programa con visitas a sus casas”, dijo.

Mencionó que a un lado de los bancos del Bienestar se van a poner farmacias, para que la gente acuda por sus medicamentos; asimismo, adelantó la creación de más escuelas.

Sobre el Tren Maya, adelantó que no solo va a ser de pasajeros, sino también de carga para el desarrollo de las comunidades.

