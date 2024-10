Sheinbaum llama a Rosario Piedra 'símbolo', tras anunciar registro para reelegirse en CNDH

Aunque no manifestó un respaldo abierto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como un “símbolo” a Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien ayer anunció su registro para reelegirse en el cargo.

Como lo hiciera la semana pasada, comentó que la responsabilidad de elegir a quien ocupará la titularidad de dicho órgano corresponde únicamente al Senado.

No obstante, se refirió a Piedra Ibarra como un símbolo por ser hija de Rosario Ibarra de Piedra, a quien a su vez llamó un símbolo de las madres de desaparecidos que se movilizaron en el sexenio de López Portillo.

La presidenta contó que cuando era adolescente se unió a este movimiento, el cual fue el primer motivo político por el cual no durmió en su hogar.

“Quien decide es el Senado, es una atribución de ellos. Rosario, pues es de alguna manera un símbolo, por ser hija de Doña Rosario Ibarra de Piedra. Alguna vez le platiqué que cuando tenía 15 años las madres de desaparecidos políticos hicieron una huelga de hambre en la catedral, previo al informe presidencial. Nos organizamos como estudiantes para venir a ver a las madres. La primera vez que dormí fuera de mi casa (fue) por un asunto político pues tenía que ver con que había estado aquí con ellos”, dijo.

Tras esto, dijo que su hija, Rosario Piedra tiene todo su reconocimiento y respeto.

Rosario Piedra Ibarra formaliza intención para reelegirse en la CNDH

La actual titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, formalizó su intención para reelegirse en el cargo.

Por medio de redes sociales difundió el escrito dirigido a los trabajadores interno para ratificar la aspiración y así confirmar su registro ante el Senado de la República, en espera de contender por un segundo periodo al frente del órgano defensor.

“Creo importante comunicarles que me he registrado en el Senado de la República para contender por un segundo periodo al frente de esta Comisión Nacional. Lo he hecho así, porque estoy convencida de que gracias al trabajo de todas y todos ustedes hemos avanzado mucho en la transformación de la CNDH, pero aún tenemos que consolidarla”, escribió.

Es importante darles a conocer el siguiente mensaje que transmití a través de la comunicación interna a las trabajadoras y trabajadores de la #CNDH para informarles, que me he registrado en el @senadomexicano para contender por un segundo periodo al frente de la @CNDH. pic.twitter.com/kx0pPrPHTY — Rosario Piedra Ibarra (@RosarioPiedraIb) October 16, 2024

