Sheinbaum promete seguir legado de AMLO

A l cumplirse ayer cinco años de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador asumiera el máximo cargo en el país, la precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que se continuará con el legado obradorista.

Al cierre de la segunda semana de precampaña, recorrió los municipios de Ocotlán y Tonalá, en Jalisco, junto a la precandidata de la misma alianza para la gubernatura, Claudia Delgadillo, con quien se comprometió a trabajar por la seguridad del estado.

En ambas reuniones que sostuvo con simpatizantes del movimiento de la Cuarta Transformación celebró el quinto aniversario de la administración en turno, a la cual destacó por los programas sociales y proyectos de infraestructura que se han emprendido.

“Hoy se cumplen cinco años del mejor Gobierno que ha habido, quizá, en toda la historia de México, hoy se cumplen cinco años del mejor Presidente, de Andrés Manuel López Obrador’’, destacó en Tonalá.

Opinó que el país vive uno de sus mejores momentos con la implementación del modelo que el titular del Poder Ejecutivo nombró “Humanismo mexicano”, que ha hecho que más regiones de México tengan mejores oportunidades.

No obstante, admitió que esto no se ha logrado en muchos otros lugares a los que la Cuarta Transformación (4T) no ha podido consolidarse, como lo es el estado de Jalisco, al cual calificó como una “víctima de grandes engaños por parte de gobiernos que nunca han cumplido sus promesas”.

Por ello afirmó que una vez que la entidad se convierta en otra que se acompañe de la 4T, habrá un “giro de 180 grados”.

Aseveró que el objetivo es trabajar porque la seguridad sea una garantía, así como por educación pública de calidad y que se cuente con un sistema de salud para toda la población.

También refirió que hace falta trabajar en la recuperación de los recursos naturales que hacen al país una nación diversa, como lo son el Lago de Chapala o el Río Santiago. “Ellos decían que, si no le ponemos precio a la naturaleza, entonces no valía, le llamaban: ‘Vamos a internalizar las externalidades’. No, nosotros queremos cuidar la naturaleza, hay que dedicarle recursos, esa es la gran diferencia. Vamos a sacar adelante a Jalisco, y vamos a seguir con el legado, con el ejemplo, con amor al pueblo, con honestidad, con resultados, vamos a seguir construyendo el mejor México posible”, dijo.

En Tonalá también dedicó un mensaje al aniversario del Gobierno, en el que destacó la inauguración del Aeropuerto Felipe Carrillo, así como el aumento del 20 por ciento al salario mínimo que se anunció ayer.

“Antes se gobernaba con un modelo que miraba a los de arriba y no miraba al pueblo raso, hoy se gobierna con un proyecto que mira por el bien de todos, primero los pobres, que mira por los que menos tienen y cuando eso ocurre hay prosperidad para todos, disminuye la pobreza, disminuye la desigualdad, cambió México hace cinco años”, dijo.

Agregó: ‘’Viene una nueva era para Jalisco, una era de bienestar, de prosperidad, de construcción conjunta entre dos mujeres que vamos a desarrollar el mejor camino para este maravilloso estado’’.