Sheinbaum rechaza autoritarismo con reforma; IP anuncia apertura e inversión

En un nuevo encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ahora como virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo su defensa a la reforma al Poder Judicial, de la cual negó que haya fines autoritarios o de concentración del poder.

En su diálogo con los representantes de la cúpula empresarial, presentó dos nuevos proyectos para su Gobierno en materia de digitalización y de desarrollo para el país, pero además reiteró lo dicho desde su campaña en cuanto a que no habrá una reforma fiscal, ni aumentos a los combustibles ni en la deuda del país.

Al abrirse la participación de los asistentes, Ronaldo Vega, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), comentó que es necesario promover condiciones para las inversiones como las que la morenista plantea, por lo que tras pedir un diálogo “franco y constructivo” con el Gobierno, manifestó su desacuerdo con la Reforma Judicial, por considerar que pondrá en riesgo la capacidad y la imparcialidad de ministros, magistrados y jueces.

“Entendemos el origen de estas propuestas del Plan C; sin embargo, no parece resolver el problema que les dieron origen. Reconocemos que hay muchas cosas que se pueden mejorar en la implementación de justicia y los órganos reguladores, pero debemos asegurar que éstas sean congruentes con el desarrollo futuro del país y con la impartición de justicia”, dijo.

Sheinbaum Pardo respondió que para ello se abrirá el diálogo en el Congreso, por medio de los foros de parlamento abierto, y sostuvo que esta iniciativa no tiene como fin el autoritarismo ni concentración de poder, sino que el Poder Judicial sea autónomo.

Claudia Sheinbaum, Virtual Presidenta electa

“De ninguna manera esta reforma va a representar autoritarismos, la concentración del poder, ése no es el objetivo; de hecho, el objetivo es que el Poder Judicial tenga su autonomía… Imagínense tantos años, en mi caso, que luché por la democracia en México, que llegando a Presidenta lo que quisiera sea concentrar el poder; no, no se trata de ello, de ninguna manera”, expresó.

Tras recibir el reconocimiento del triunfo por parte de este organismo de representación del sector privado, expuso su plan para hacer de México “un país de prosperidad compartida” que incluye la planeación de un presupuesto “responsable” para el 2025, pero, sobre todo, el impulso a los proyectos de relocalización, para lo cual pidió al CCE formar parte.

Sobre el punto, recalcó que el trabajo no será únicamente para traer más inversiones extranjeras a México, sino también considerar las cadenas de valor con empresas nacionales.

Como parte de esto, repasó ante representantes de la iniciativa privada los ejes de su próximo Gobierno en materia de seguridad, justicia, educación, energía y agua, entre otros.

Para llevar a cabo este esquema de desarrollo del país, se contempla la creación del Consejo Nacional de Desarrollo Regional y la Relocalización, en donde participará la Secretaría de Economía, así como la empresaria Altagracia Gómez, que ha sido su colaboradora desde la campaña, y para lo cual también pidió al CCE sumarse.

“Lo que queremos es que a partir de ahora el CCE, Francisco (Cervantes, presidente del organismo), y por supuesto quien estará a cargo de la Secretaría de Economía, se involucre en ese proceso y nos permita, de aquí a diciembre, trabajar conjuntamente, de tal manera que a partir de que entremos al Gobierno y del próximo año podamos tener un potencial de mayor desarrollo”, dijo.

Ronaldo Vega, Presidente del Consejo Mexicano de Negocios

Otro proyecto que se desarrollará el siguiente sexenio será el de la Agencia de Transformación Digital del Gobierno Federal para simplificar hasta 80 por ciento de procesos.

La virtual mandataria electa detalló que su objetivo será juntar las distintas áreas del Gobierno para encaminar una “verdadera transformación digital”, por lo que aseveró que no implicará más costos.

Explicó que dichos cambios serán tanto en el Gobierno, para agilizar trámites, como hacia fuera, para entablar una mejor relación con todos los sectores del país y con la ciudadanía. Aseguró que esto abonará a disminuir la corrupción y vincular trámites entre los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal.

“Nuestro objetivo es ambicioso, el 50 por ciento de disminución de trámites; 50 por ciento menos tiempo; 50 por ciento menos requisitos y 80 por ciento de procesos digitalizados a través de ventanillas únicas que nos permitan la relación entre los distintos niveles de Gobierno, que faciliten la inversión en donde evidentemente no sólo esta agencia, sino la propia Secretaría de Economía, tendría un papel fundamental en el desarrollo de todas estas acciones”, expuso.

Se contempla que esta digitalización permitirá incrementar el “potencial” de recaudación, debido a que involucrará los trámites ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Aunado a esto, recordó que otro de sus planes es implementar Internet gratuito en el país, para lo cual se espera lanzar un satélite mexicano antes de que se venza la posibilidad en el 2027.

Más tarde, la virtual Presidenta electa adelantó que hoy dará a conocer a seis integrantes de su gabinete, en un evento que tendrá como sede al Museo Interactivo de Economía, en la Ciudad de México.

A la salida de su casa de transición al sur de la capital mexicana detalló que este jueves presentará a tres hombres y tres mujeres que estarán a cargo de las secretarías.

“Vamos a presentar seis secretarios, (serán) tres secretarias y tres secretarios. Ya mañana (hoy) verán”, declaró.

Entre las visitas que tuvo este miércoles se encuentra su colaboradora en materia de inversión, la empresaria Altagracia Gómez, así como el excanciller Marcelo Ebrard, quien se perfila para ocupar la Secretaría de Economía.

Además, de los contendientes a la candidatura presidencial de Morena en 2023, Ebrard Casaubon es el único a quien no se le ha definido algún cargo como se acordó en el proceso interno, dado que Ricardo Monreal y Adán Augusto López ya tienen asignadas las coordinaciones de las bancadas guindas en la Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente.

IP promete a Claudia más de 42 mil mdd en inversiones

El sector privado desea conformar con el nuevo Gobierno una relación basada en tres valores: la confianza, certidumbre del futuro y la unidad de todos los mexicanos, con el fin de ratificar la fortaleza de México, aseguró Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En su discurso, destacó que la confianza que el sector empresarial ha depositado en la virtual Presidenta electa es tal, que para su primer año de mandato, los empresarios se comprometieron a invertir más de 42 mil millones de dólares.

De acuerdo con el líder empresarial, este monto será invertido por empresas como TransCanada, que estima una inversión de cuatro mil 500 millones de dólares; Grupo México, Mexico Pacific, con 15 mil millones de dólares; Coppel, Ternium, de Máximo Vedoya, con mil 500 millones de dólares, e Iberdrola, con un monto superior a los cinco mil millones de dólares.

“Eso es un sello de confianza a su persona señora Presidenta electa, para que México siga con ese camino de la confianza, ese camino de las oportunidades, y eso se construye con diálogo”, puntualizó el presidente del CCE.

El líder de la máxima cúpula empresarial recordó que con diálogo, lograron grandes avances durante el mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador como lo fueron los aumentos significativos al salario mínimo, por ello, sostuvo que éste debe continuar para que juntos logren la prosperidad compartida.

En ese sentido, Francisco Cervantes pidió abordar con apertura la agenda de reformas constitucionales planteadas, entre ellas la del Poder Judicial, al sostener que “las fallas al sistema de justicia, que nadie puede negar, socavan gravemente la convivencia armónica, lo sabemos y confirmamos todos los días, por eso no tenemos margen para equivocarnos”.

Por su parte, Alejandro Malagón, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), aseguró que este encuentro da calma a los mercados ante la incertidumbre que de las últimas semanas, por lo que los empresarios se van motivados porque se trabajará porque haya “un país diferente con bienestar, progreso y desarrollo, así como de más participación en el campo energético”.

“A todos nos deja tranquilos con este discurso de que no va a ser un Gobierno autoritario y yo creo que es un muy buen arranque”, añadió el empresario Claudio X. González Laporte.