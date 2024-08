Sheinbaum: El TEPJF debe asignar curules por partido

La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a las autoridades electorales hacer lo mismo que se realizó en procesos electorales anteriores para la conformación del Congreso de la Unión, particularmente la Cámara de Diputados, en el sentido de que se asignen curules por partido político.

Tras recordar que el próximo 15 de agosto recibirá la constancia que la acreditará como Presidenta electa, señaló que por las manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también pasará la ratificación de los diputados y senadores.

Es de recordar que el 23 de agosto, el Instituto Nacional Electoral (INE) asignará las diputaciones por la vía plurinominal y el TEPJF tendrá hasta el 28 del mismo mes para resolver las impugnaciones que se presenten al respecto.

“En los últimos años han seguido las mismas reglas que están establecidas en la Constitución y las leyes electorales, eso es lo que dijo el pueblo de México, el número de votos que le corresponden a cada partido político”, dijo en un video compartido en redes sociales.

Así, criticó que haya quienes aseguran que con la aplicación de la ley se genere una representación legislativa de la coalición que conforman Morena, PTy el PVEM.

Gráfico

“Lo único que tiene que hacer el Tribunal es hacer lo mismo que se ha seguido en las últimas elecciones y asignar los diputados y diputadas que le corresponden a cada partido”, insistió Sheinbaum.

En conferencia de prensa, negó que exista la sobrerrepresentación que denuncian los partidos opositores, pues recalcó que sólo se trata de aplicar lo que dicta la Carta Magna y la ley electoral.

“A algunos pues no les gustará, pero eso es lo que decidió el pueblo de México y lo que dice la Constitución y las leyes. De hecho, grabé un video en la mañana, sobre este tema y ése es el llamado que estamos haciendo. Que no sea diferente a como se hizo en el 2021, a cómo se hizo en el 2018, a como se hizo en el 2015”, subrayó.

Son varios los inconformes con la posible conformación en San Lázaro, donde el bloque de la Cuarta Transformación tendría más allá de la mayoría absoluta.

Lo anterior asegura a la 4T los votos necesarios para aprobar reformas, principalmente las que son a nivel constitucional, como las que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero y que los diputados ya dictaminan.

“Esto significa que vamos a seguir avanzando en estas reformas constitucionales que hay que ser muy claros, lo que representan es más justicia, más libertades, más democracia y más bienestar para el pueblo de México, ése fue el mandato popular y este 15 de agosto recibó esta constancia y mi compromiso con ustedes, agradeciéndoles no voy a defraudar, no mentir, no robar no traicionar al pueblo de México”, dijo Sheinbaum.