¿Sin planes para estas vacaciones? Conoce siete pueblos mágicos para visitar

Siempre es necesario descansar del ruido de las urbes como la Ciudad de México, además de aprovechar la oportunidad de descubrir nuevos lugares y dejarte sorprender por la naturaleza. Por ello, te hacemos siete recomendaciones para que visites un pueblo mágico en este periodo de asueto.

¿Qué es un pueblo mágico?



Es un sitio con símbolos y leyendas, poblados con historia que en muchos casos han sido escenario de hechos trascendentes para nuestro país; son lugares que muestran la identidad nacional en cada uno de sus rincones , con una magia que emana de sus atractivos; visitarlos es una oportunidad para descubrir el encanto de México. Por ello, te recomendamos siete pueblos mágicos para visitar en estas vacaciones.

¿A qué pueblo mágico viajar estas vacaciones?

1. Real Del Monte, Hidalgo

Real del Monte es un pueblito que se encuentra aproximadamente a media hora del centro de Pachuca, Hidalgo. Es conocido por ser el pueblo donde se originó el paste, además de ser considerado un pueblo minero. Si vas a Real del Monte, aunque es un pueblo que puedes recorrer en un par de horas, podrás realizar actividades como hacer tu propio paste en el Museo del Paste de Real del Monte donde aprenderás acerca de la historia de este platillo y del pueblo. Luego puedes visitar una de las minas que forman parte del patrimonio. Te aseguramos que te vas a divertir mucho. La mina que te recomendamos es la “Mina de Acosta”,ya que que podrás realizar un divertido paseo con todo y casco y chaleco para conocer el interior.

Real Del Monte, Hidalgo. Foto: Twitter @SECTUR_mx

2. San Miguel de Allende, Guanajuato

San Miguel de Allende es un lugar sumamente mágico y perfecto si quieres viajar con amigos o familia, devido a su versatilidad para realizar planes. Vayas con quien vayasm no puedes perder la oportunidad de visitar la Parroquia de San Miguel Arcángel que brilla por su estilo gótico, ya estando ahí podrás aprovechar para sacar tu celular porque tanto como la iglesia y las calles son hermosas por su empedrado. También te recomendamos comer en alguno de los restaurantes que se encuentran alrededor de la plaza principal, algunos cuentan con terraza y ofrecen una vista inigualable. Si todavía tienes espacio no olvides probar los helados de mantecado que son típicos en Guanajuato o darte una vuelta por la cafetería de la actriz de cine Margarita Gralia y probar sus churros.

San Miguel de Allende, Guanajuato. Foto: Twitter @VisitMex

3. Xilitla, San Luis Potosí

Xilitla es casi un lugar mágico y no por nada tiene el imperdible jardín escultórico que diseñó el surrealista Edward James quien materializó sus sueños y fantasías en un jardín que sin duda tienes que conocer. Desde la arquitectura hasta el hecho que está en la mitad de la naturaleza es impresionante. Más de 36 formas que convergen a manera de laberinto es lo que podrás observar. Además de visitar este particular jardín te recomendamos visitar el Museo Leonora Carrington que se encuentra muy cerca del centro de Xilitla.

Xilitla, San Luis Potosí. Foto: Twitter @SECTUR_mx

4. Valle de Bravo, Estado de México

Al suroeste del Estado de México aguarda Valle de Bravo, un destino que se ha popularizado por ir en familia o con amigos. A pesar de ser un destino que se usa para ir a descansar o rentar una casa para hacer carne asada o nadar, en Valle de Bravo podrás realizar diversas opciones de deportes acuáticos como kayak o sky acuático en el lago artificial. En caso de que busques relajarte te recomendamos que visites los spas que se encuentran a lo largo del lago, ofrecen servicios como masajes, temazcal y terapias espirituales.

Valle de Bravo, Estado de México. Foto: Twitter @SECTUR_mx

5. Pátzcuaro, Michoacán

Conocido como “La puerta del cielo” por la comunidad purépecha prehispánica, era imposible que este pueblo mágico escapara de nuestra selección. Con una sintonía preciosa entre construcciones barrocas y neoclásicas y las casas de adobe y techos de paja, a las que se suman la riqueza de sus artesanías, tradiciones y gastronomía, es una joya cultural de Michoacán. Y es pura calma.

Ideal para una escapada de fin de semana, Pátzcuaro se recorre fácilmente caminando. Visita la Basílica Nuestra Señora de la Salud, el Templo del Sagrario y el Colegio de la Compañía de Jesús. La Casa de los Once Patios es perfecta para detenerse y relajarse respirando el silencio. Y no te pierdas el Museo de Artes e Industrias Populares para aprender sobre sus maravillosas artesanías. Al final del día, siéntate en uno de sus tantos restaurantes y pide un buen plato de su famoso pescado blanco: ese es el sabor de la redención.

Pátzcuaro, Michoacán. Foto: Cuartoscuro

6. Dolores Hidalgo, Guanajuato

Además de ser la “Cuna de la Independencia”, Dolores Hidalgo es un pueblito que resalta por su estilo colonial. Durante tu estancia podrás visitar diversos museos que te contará la historia de la Independencia además de conocer la Casa del cura Hidalgo y no sólo eso, sino también podrás visitar la Casa Museo José Alfredo Jiménez de donde era originario este cantautor. Además, podrás visitar diversas cantinas que parecen cápsulas en el tiempo debido a que no han cambiado su estructura ni siquiera sus puertas.

Pátzcuaro, Michoacán. Foto: Twitter @SECTUR_mx

7. Mineral del Chico, Hidalgo

Antes conocido como Atotonilco o Rea de Atotonilco, Mineral de Chico también es conocido por ser un pueblo minero donde se trabajaron 300 minas de plata. Por ello una de sus grandes atracciones que podrás visitar son las minas. Aunque si lo tuyo es la adrenalina te recomendamos ir a la Vía Ferrata, una ruta de escalerillas, puentes colgantes y tirolesas que terminan en la cúspide de la montaña a 200 metros de altura, al llegar a la cima contemplarás la majestuosidad del Parque Nacional de Mineral del Chico. Después de tus actividades podrás comer un paste o disfrutar de las tradicionales enchiladas mineras.

Mineral Del Chico, Hidalgo. Foto: Twitter @SECTUR_mx

​Es importante recordar que debes planear tu salida con tiempo y verificar información respecto a cada atracción que desees visitar. Te deseamos un buen viaje en estas vacaciones.

