¿Qué significa "Pequeña serenata diurna", la canción de Silvio Rodríguez que AMLO dedicó a los jóvenes?

El presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente terminó su conferencia matutina de este viernes con una canción, como lo hace habitualmente. Esta vez, el tema elegido fue uno interpretado por el trovador cubano Silvio Rodríguez, el cual lo dedicó a la juventud mexicana.

Se trata de “Pequeña serenata diurna”, canción que el presidente mexicano presentó en su conferencia matutina “para los jóvenes”, bajo la premisa de que “la juventud no es un asunto biológico, es un estado de ánimo”.

Rápidamente, el nombre de Silvio Rodríguez volvió a figurar entre la discusión pública, especialmente debido a que no es la primera vez que se relaciona al cantautor con el mandatario mexicano. Pero ¿qué significa esta canción y por qué López Obrador la dedicó a los jóvenes de México? Te contamos.

Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. Cuartoscuro

¿Qué dice y qué significa “Pequeña serenata diurna” de Silvio Rodríguez?

“Pequeña serenata diurna” es una canción que Silvio Rodríguez estrenó en su álbum ‘Días y flores’ de 1975. Es su primer álbum solista desde su participación en el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC.

La canción inicia con el verso “Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra en este instante”, el cual repite a lo largo de la canción. El mismo se complementa con otro que da sentido al tema: “Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de felicidad”.

Silvio Rodríguez, al igual que otros cantautores de trova, es conocido por sus letras con alta carga política y social, por lo cual se entiende que estos versos refieren a un estado utópico de una nación que puede vivir “libre” y “feliz”.

Pero ¿por qué López Obrador dedicó esta canción a los jóvenes mexicanos? Al final de su conferencia matutina, abordó el tema de las manifestaciones que han protagonizado esta semana los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

AMLO utilizó una canción de Silvio Rodríguez (izq.) en su "mañanera". Foto: Especial

A propósito, dijo que en su administración no se ha reprimido a nadie, y que las manifestaciones siempre han sido importantes en su gobierno. Por lo tanto, aseguró que, a diferencia de otros mandatos, en el suyo México se caracteriza por ser un país libre.

“Que se diga que el gobierno no ordenó la desaparición de nadie, que no se torturó a nadie, que no hubo masacres y eso también les molesta mucho, que nunca silenciamos a nadie”, dijo el presidente.

La vez que Silvio Rodríguez dedicó “El necio” a AMLO

No es la primera vez que se relaciona al presidente López Obrador con el trovador cubano. Anteriormente, en 2022, se había difundido un video en redes sociales donde el artista le dedica una de sus canciones al mandatario federal: “El necio”.

“No es para grandes hombres, a veces es para gente aparentemente insignificante. Mujeres extraordinarias que se sacrifican por los hijos. Una vez se la dedique a Fidel, hoy se la dedico a Andrés Manuel”, dijo Silvio en su concierto.

Alrededor de las mismas fechas, el 10 de junio de 2022, Silvio Rodríguez se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México.

Letra completa de “Pequeña serenata diurna”

Vivo en un país libre

Cuál solamente puede ser libre

En esta tierra, en este instante

Y soy feliz porque soy gigante

Amo a una mujer clara

Que amo y me ama

Sin pedir nada

O casi nada

Que no es lo mismo

Pero es igual

Y si esto fuera poco

Tengo mis cantos

Que poco a poco

Muelo y rehago

Habitando el tiempo

Como le cuadra

A un hombre despierto

Soy feliz

Soy un hombre feliz

Y quiero que me perdonen

Por este día

Los muertos de mi felicidad

Y si esto fuera poco

Tengo mis cantos

Que poco a poco

Muelo y rehago

Habitando el tiempo

Como le cuadra

A un hombre despierto

Soy feliz

Soy un hombre feliz

Y quiero que me perdonen

Por este día

Los muertos de mi felicidad

