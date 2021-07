Silvano Aureoles entrega presuntas pruebas de "narco elección" a la FGR

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se reunió con el Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, para entregarle las presuntas pruebas sobre la intervención del narcotráfico en las elecciones del 6 de junio y presentar la denuncia correspondiente.

El encuentro, realizado en las oficinas del fiscal, permitió que Silvano Aureoles entregara un legajo de documentos que presumiblemente probarían la actuación de bandas del crimen organizado para amenazar, intimidar o agredir a candidatos o políticos.

“Solicité una cita al señor fiscal para entregarle una serie de documentos, una charla muy amable y le agradezco mucho al señor fiscal general que me reciba y que haya esta apertura para revisar este tema tan delicado que existe, no es un tema electoral, es un asunto de seguridad nacional y el riesgo para México y para Michoacán, creo que el fiscal está muy sensible al tema y vamos a seguir trabajando juntos este asunto que pone en riesgo la seguridad y la libertad de la gente”.