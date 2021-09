Síndrome postCOVID: ¿Qué es y cómo se puede evitar?

Tras más de año y medio en el que el mundo se encuentra inmerso en la pandemia del COVID-19, siguen existiendo hallazgos que se dan en torno a la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, tal es el caso del síndrome postcovid o la covid prolongada, el cual extiende algunos de los síntomas de la enfermedad por semanas, incluso meses.

¿A qué se debe esto? Aquí te dejamos todos los detalles.

¿Qué es el síndrome postCOVID o COVID prolongada?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el síndrome postcovid se caracteriza por tener una larga duración de los síntomas de la enfermedad provocada por el coronavirus.

Un síndrome que puede perdurar hasta por meses y que, de acuerdo con el The New York Times, se presenta entre el 10 o 30 por ciento de los adultos que contraen el virus, sin importar que la enfermedad sea de poca o mucha gravedad.

¿Cuáles son los síntomas persistentes?

Fatiga crónica

Tos, congestión o dificultad para respirar



Pérdida del gusto o el olfato



Dolores de cabeza y cuerpo



Diarrea, náuseas



Dolor de pecho o abdominal



Confusión o “niebla mental”



¿Si tengo síndrome postCOVID puedo contagiar?



La OMS aseguró que pese a que los síntomas pueden permanecer presentes hasta por meses, lo cierto es que las personas con covid prolongada no son capaces de contagiar durante este tiempo, pues se trata de secuelas que dejó la infección ya inactiva.

En algunas personas, algunos síntomas pueden persistir o volver a aparecer por semanas o meses luego de la recuperación inicial. Las personas no contagian a los demás durante este tiempo Comunicado de la Organización Mundial de la Salud

¿Me puede dar COVID prolongada si estoy vacunado?



Por ahora los estudios en torno a esta duda no son vastos, pero una investigación británica publicada en la revista The Lancet Infectious Diseases aseguró que de las personas que contraen el coronavirus cuando ya están completamente vacunadas tienen aproximadamente 50 por ciento menos de probabilidades de sufrir COVID prolongada que aquellas personas no vacunadas.

¿Cómo evitar el síndrome postCOVID?

Por ahora no hay un tratamiento específico para la covid prolongada, por lo que los expertos han asegurado que la mejor manera de evitarlo es cuidarse y evitar contagiarse de COVID-19.

